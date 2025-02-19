「聽說當兵會被欺負」　役男未報到被判刑2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）經台南市政府核發陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，卻兩度未依規定前往指定地點報到，因而挨告；他辯稱，因為聽別人說當兵會被欺負，他擔心被欺負，加上當時正在上班，才沒有去報到。不過，台南地院法官日前審理此案，仍依妨害徵集罪，判處阿哲有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿哲未依規定報到，理由是擔心當兵會被欺負。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，台南市政府2024年3月間核發陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，要求阿哲28天後在區公所大門集合，前往收訓單位駐地入營，該徵集令送達後由阿哲本人簽收，他卻無故未按時前往報到。

接著，台南市政府在同年4月間再度核發徵集令，要求阿哲下個月報到；該徵集令送達後由阿哲的祖母簽收，但他還是沒有前往報到。

阿哲到案之後辯稱，第一次有收到通知，但第二次祖母沒有跟他說，「因為我聽別人說當兵會被欺負，我擔心被欺負，但祖母說不會，加上我那時候在上班，所以才沒去報到。」

不過，台南地院法官認為，阿哲是役齡男子，依法負有服役的義務，他明知應受徵集，卻無故未依規定報到，妨害國家兵役制度，影響國軍部隊的有效運作及服役軍人管理，行為確實不應該，最終沒有採信他的說詞，並依妨害兵役治罪條例第4條第5款之妨害徵集罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。