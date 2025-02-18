約談判怒甩性騷男巴掌　台南女挨告傷害罰款2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）不滿自己和好友A女均遭到男子阿哲（化名）言語性騷擾，3人相約在咖啡廳談判，她一氣之下打了男方巴掌，反而害自己吃上官司。台南地院法官審理之後，依傷害罪判處小花罰金2萬元，得易服勞役20日。

▲小花在談判過程中掌摑阿哲，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花與阿哲原本是朋友，去年2月間3人相約在咖啡廳談判，她因為不滿阿哲對A女言語性騷擾一事的回應，當場徒手搧打阿哲的臉部，導致阿哲雙側臉頰挫傷腫脹。

小花辯稱，當時她只打了一巴掌，力量不大，阿哲是在事發2天之後才去驗傷，她覺得自己動手打人跟驗傷結果應當沒有因果關係；此外，阿哲因為對她和A女性騷擾的事情被抓包感到虧欠，當下一直道歉，還說不管怎麼打罵都沒有關係，之後她們要求賠償，阿哲才說要提告傷害罪。

阿哲則表示，當下他確實想讓事情平緩落幕，所以有道歉，但不知道為什麼小花和A女一直無法接受，還向他以及他的家人要錢，他覺得遭到敲詐，才決定提告保護自己和家人。

台南地院法官檢視錄音檔案等證據，發現確實有錄到2次拍打的聲音，這2次的聲音時間差和小花2次搧打阿哲的動作秒數相當，加上醫院診斷證明結果無悖於常情，因此沒有採信小花所說的「只打一巴掌」的主張。

法官接著指出，小花或A女因為遭到阿哲性騷擾，所以向對方求償主張自己的權益，同樣的，阿哲挨打之後不願意隱忍決定提告傷害，也是主張自身權益之舉，僅憑現有證據，尚無法認定阿哲有誣指行為。

法官表示，由於阿哲不願意和解或調解，小花也僅坦承部分客觀事實，否認傷害犯行，考量到本案的犯罪動機、目的、手段與所生損害等一切情狀，最終依傷害罪判處小花罰金2萬元，得易服勞役20日，全案仍可上訴。

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