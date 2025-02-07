找工作被好心人留言提醒「詐騙」　她仍上當！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿鳳（化名）上網尋找兼職工作，卻誤入詐團陷阱，以為每提供1張提款卡就能獲得1萬元補助，雖然有網友留言提醒是「詐騙」，但她還是交出3張提款卡和密碼，結果淪為詐團人頭戶，還因此吃上官司。台南地院法官認為，阿鳳事後已經坦承犯行，也與其中3名受害者達成調解並承諾分期付款賠償，最終依法判處她有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，緩刑2年。

▲已經有網友提醒阿鳳，她找的兼職工作可能是詐騙，但她還是選擇交出提款卡和密碼。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳明知將金融帳戶交給他人使用，有可能淪為詐團的犯罪工具，卻還是在2023年6月間將自己名下3個帳戶的提款卡及密碼交給他人使用；接著，詐團成員假扮成客服人員，向另外4位民眾謊稱有重複下單情況，需要依照指示取消，成功騙得40.9萬餘元，這些錢都被匯入阿鳳的帳戶。

阿鳳坦承有將3張提款卡及密碼交給他人使用，但她強調，自己當時是想上網找兼職工作，才會交出提款卡和密碼，因為對方說每拿出1張卡就可以獲得1萬元補助。

不過，檢方調查發現，在阿鳳交出提款卡之前，就有熱心網友留言告知是詐騙，阿鳳自己也曾質疑，「要密碼幹嘛？」最後卻還是選擇交付提款卡和密碼，導致4名受害者被騙錢，訊後仍依法將阿鳳起訴。

台南地院法官表示，阿鳳已經坦承犯行，也與其中3名受害者達成調解，並當場給付一定金額的現金給3人，其餘部分則以分期付款方式賠償，可見她已知悔悟並盡力彌補犯罪所生損害，相信經過這次的教訓，她已經知道警惕，不會再犯，最終依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處她有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役20日，緩刑2年，全案仍可上訴。