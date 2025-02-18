快訊／徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

▲徐巧芯深夜發全綠貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧被爆「請假打德州撲克」，18日晚間請辭獲准，引發綠營支持者關注。對此，徐巧芯18日深夜也在臉書發文回嗆，「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧？這才叫政治責任，民進黨沒有的骨氣我們有。」

名嘴溫朗東在臉書爆料，徐巧芯這陣子關心別人的老公在幹嘛，卻不關心自己老公。劉彥澧擔任台中市政府研考會主委，卻在上班日打牌，讓他質疑是否有向市府請假？何況許多德州撲克場子由黑道與詐騙集團經營，即便是不涉及金錢的比賽場，也可能藏有私局。

對此，劉彥澧18日發聲明指出，他今年1月間參加合法的「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，也有依規定請特休，惟以公職身分參賽，社會仍有不同評論，本人再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，今日晚間向市長遞出辭呈獲准。

▲劉彥澧18日晚間請辭獲准。（圖／記者游瓊華翻攝）

劉彥澧說，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人的因素導致撲克競技被汙名化，若因為個人身分造成撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，未來會檢討改進。

針對該起爭議，徐巧芯回應，公職做得好、做得不好，都是劉彥澧要承擔，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她絕不護短。儘管並非翹班亦未違法，但一定要記得，為民服務才是優先要務。