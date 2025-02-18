獨／好消息！新光三越氣爆澳門2歲小妹腦壓降低　生命跡象穩定

▲台中新光三越氣爆，澳門2歲小女童頭部受創送醫，今天傳來好消息。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

來自澳門一家鄧姓7口來台旅遊觀光，未料遇到台中新光三越氣爆，鄧家阿公、阿嬤死亡，年僅2歲的鄧小妹頭部重創，至今仍還在加護病房治療中。今天傳出好消息，院方透露，鄧小妹的腦壓已有降低趨勢，溫控療法也已告一段落，已逐步調節回溫中，目前小妹妹生命跡象持續保持穩定，醫護團隊持續治療觀察中。

鄧小妹與父母、阿公阿嬤、叔叔以及阿祖等7人來台旅遊觀光，2月13日行經新光三越前廣場時遇上氣爆，鄧家阿公被百貨建築體掉落物砸中當場慘死，阿嬤傷勢嚴重送醫急救宣告不治，而當時被兩位老人家抱在身上的鄧小妹也頭部受創。

爆炸發生後，鄧父、鄧母抱著鄧小妹在路邊呼救，遇到退休駕駛蔡男及時伸出援手，協助將鄧小妹送到中港澄清醫院急救，之後由救護車轉到中國醫藥大學兒童醫院救治。當時院方出面受訪，鄧小妹頭部受創嚴重，傷勢猶如石頭撞豆腐，採取溫控療法治療，蔡男也在探視鄧小妹後向媒體表示，鄧小妹傷勢嚴重。

中國醫藥大學兒童醫院傾全力救治鄧小妹，今天傳出好消息，院方透露，鄧小妹的腦壓已有降低趨勢，溫控療法告一段落，已逐步調節回溫中，目前生命跡象持續保持穩定；至於何時可轉出加護病房，目前還未有明確時間點，醫護團隊持續治療觀察中。