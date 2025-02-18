印尼女專賺同鄉錢！網拍直播賣A貨海削3千萬　全款買賓士沒了

記者游瓊華、黃資真／台中報導

一名來台20多年的印尼籍江姓女子，與台灣男子結婚後，當起網拍直播主，從中國進口各式名牌精品A貨，以低於市價1折賣給移工，不到4年海削3000萬元，刑事局智慧財產權偵查大隊去年查扣千件仿品，以及剛購入的200萬賓士，日前依違反商標法送辦。

▲一名印尼籍女子經營網拍直播，販賣精品A貨給外籍移工，4年海削超過3千萬 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



刑事局智財大隊說明，2024年間隊員執行網路巡邏情蒐時，發現有多個抖音帳號直播販售疑似精品包款A貨，與移民署台中專勤隊、新竹市第三分局、彰化縣員林分局合組專案小組，經採證委請商標權利人辨識後確認為仿冒商品展開蒐證，鎖定主嫌為45歲印尼籍江姓女子。

經查，江女與江姓丈夫、蔡姓女員工經營網路直播生意，長期從中國低價進口仿冒精品，商品包含首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等，並以低於市價1折價格，專門賣給外籍移工，從2020年營業至今，不法獲利超過3000萬元。

去年8月間，專案小組持搜索票前往江女住所及直播處執行搜索，並查扣名牌假貨，包括HERMES、LV、BALENCIAGA、CHANEL等近千件商品，經估算侵權市值逾4800萬元，以及5萬元現金、現金全額購入的市價200萬元賓士1輛。

依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金，警方保護我國智慧財產權決心不容挑戰，呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。

▲仿冒業者販售流程圖。