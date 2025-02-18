獨／新光三越復業還很久！LV員工改上線上課　YSL支援外地分店

▲Louis Vuitton路易威登在台中僅設櫃新光三越，現傳出讓員工帶薪上線上課程。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

全台百貨龍頭台中新光三越氣爆釀重大災情，第一時間救災之後，陸續傳出有櫃哥、櫃姐被要求到品牌其他百貨或姊妹品牌支援，但也有不少專櫃，全台僅在台中新光三越有設櫃位，例如YSL員工就被要求跨縣市支援；而Louis Vuitton路易威登則讓員工改上線上課程，而且還可支薪。

新光三越業績全台居冠，為了營造百貨獨特性以及吸引客群，館方會要求部分品牌在台中僅能進駐新光三越，即便是強勢品牌也得屈服；也因此，館內部分精品品牌在氣爆事件之後，就出現櫃哥、櫃姐必須跨縣市到其他百貨櫃位支援的情況，例如YSL等精品品牌。

另外，Louis Vuitton路易威登員工則讓同仁帶薪改上線上課程；另外像是家電、家飾品牌，則要求同仁到其他百貨支援台中其他百貨櫃位，或是幫同集團姐妹品牌站櫃。

除了調派人力支援之外，即是近期傳出包含精品、皮件、糕餅業、保養品等等業者，透過仲介業者、顧客介紹、地方人脈等急尋新光三越周邊店面，或是詢問是否有機會進駐隔壁大遠百專櫃，為穩固消費者信心，也主動傳訊息給消費者表示將在新光附近再找店面。