拿寵物犬出氣！韓夫妻吵架「抱狗怒拋下樓」　10歲兒傻眼目睹全程

▲南韓京畿道金浦一對夫妻狠心將飼養的小型寵物犬從2樓拋至樓下。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

在韓劇裡，從辦公桌怒摔東西可以說是家常便飯的情節。不過，一對無法控制憤怒情緒的暴力夫妻，卻在10歲兒子的眼前，將年僅1歲多、體重僅4.5公斤的小型寵物犬，從窄小的窗戶狠狠摔落，當場造成寵物犬骨折重傷，而小男孩也傷心地緊急奔跑下樓，畫面一出引起全網憤怒。

根據《韓聯社》，南韓京畿道金浦市一對住在聯立式住宅的夫妻，竟然狠心將飼養的小型寵物犬，透過窄小的窗戶，從2樓走廊狠摔至1樓，時間點發生在本月10日下午5時，該段監視器影像也被當地動保團體「WEACT」公開在Instagram等社群平台。

畫面中可以看到，一對夫妻疑似正在火爆爭吵，他們將家裡的物品從室內憤怒丟出至走廊，導致物品散落在走廊上、凌亂不堪，而該對夫妻、10歲小男孩，以及小型寵物犬走出家門口。女方似乎仍在暴怒中，她粗暴地抓起寵物犬的頸部。此時，男方立即出手搶走寵物犬，並在短時間內狠心將寵物犬從窗戶重拋至1樓地面。

該對夫妻竟然當著年幼子女面前，狠心將飼養的寵物犬拋出戶外！這一幕，令10歲男童年幼的心靈無法承受，他慌張地緊急奔跑下樓，趕緊確認寵物犬的狀態。

WEACT接獲民眾檢舉後，前往事發地點營救寵物犬。該對夫妻辯稱，寵物犬是自己不慎跳出窗外。對此，WEACT在經過長達6個多小時的勸說後，才終於以不會向警方以虐待罪報案的條件，讓夫妻成功放棄對於寵物犬的所有權。

WEACT緊急讓寵物犬接受治療。目前已確認，該隻寵物犬前腳嚴重骨折，打上石膏後仍須住院治療、觀察，不過目前生命暫無大礙。WEACT透露，為了狗狗未來的幸福著想，10歲男童最終只能淚流滿面、和狗狗做最後道別。

WEACT表示，該隻寵物犬為公犬，已經完成結紮手術，目前正在等待有緣人領養。

報導指出，儘管WEACT並未向警方報案，但在此次事件鬧上媒體版面後，也吸引警方關注，由於涉嫌虐待動物與虐童嫌疑，金浦警察署已經啟動內部調查程序，目前正在協調傳喚該對夫妻接受偵訊的時間點。

網友留言，「看到小孩奔跑下樓的畫面，只覺得很想哭！這群大人竟然在小孩面前踐踏生命，連小孩都懂得生命珍貴。只怕小孩未來留下心靈創傷」、「這對X男女是這樣對待小狗的，那小孩該怎麼辦」、「實在太令人憤怒了！是不是也該救那名男孩」、「應該必須讓大人和小孩隔離」。