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男童百貨內尖叫10分鐘！路人男爆氣嗆家長：不會教別生　網掀戰火

一名男童在新竹竹北遠百內突然大聲尖叫，嚇到不少現場路人。其中一名路人男子因為對男童破口大罵，引發男童家長不滿，雙方在現場激烈爭吵。。（示意圖／翻攝unsplash）

▲一名男童在竹北遠百內突然高分貝連續尖叫。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

本月15日，新竹竹北遠百發生一起民眾衝突事件。起因是一名男童在百貨公司內突然大聲尖叫，嚇到不少現場路人。其中一名路人男子因為對男童破口大罵，引發男童家長不滿，雙方在現場激烈爭吵。事後，雙方還在Threads上發文交鋒，雙方各執觀點，引起網友之間的論戰。

一名目擊網友在Threads上發文指出 ，自己在逛百貨公司時，正好經過一名落單的男童，對方忽然發出高分貝尖叫，嚇得他抖了一下。此時，現場另一名男子轉頭口氣激動的怒斥男童，其中還夾雜著髒話。這時，男童父親才從遠處趕來，第一反應是質疑破口大罵的男子「憑什麼罵我的孩子？」而路人男則情緒爆發反問：「為什麼讓小孩落單？」「為什麼放任他大叫？」「不會教就不要生！」

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這名目擊網友指出，雖然這位路人男子情緒控管有待加強，但他覺得對方說得很有道理，還表示：「那個弟弟以後在公共場合應該會乖乖地了吧。」

事情曝光後，那名被男童吵到情緒失控的男子在留言中現身解釋，當下那名男童已經在百貨內尖叫了10分鐘，但2名家長沒有制止孩子，反而趁機要教育在那邊數「321」，讓他氣極表示：「我是不知道在數什麼，是能解決什麼事情？趕快把小孩帶走就好了。結果這家人很6，自己走了留小孩在原地。」還表示：「不好意思，我放假逛街是要放鬆，不是承受沒家教的後果，憑什麼我要一而再、再而三的忍他？」並強調男童父親當下不是先處理自己的小孩，而是直接衝過來找他理論，甚至還先動手推了他，讓他更為不滿。

對此，男童母親同樣現身激動留言：「請問你有看到我們在管教的時候嗎？沒看到就不要在那顛倒是非。我們小孩個性我們自己有自己的方法對待他教導他，不需要你來教導。」還表示身為父母就是要爆戶孩子，對方對小孩罵髒話，還說小孩不聽話就是要打、自己小時候就是被打到大，「請問你父母這要打，怎麼沒教出你有同理心？有教養？」這名母親還強調，自己沒有說小孩是對的，但他們也已經打過、罵過孩子了，但孩子還是在鬧，「如果小孩打跟罵就會聽話？這世界還會有壞人？」最後，這名媽媽在留言討論中才表示自己的孩子有亞斯伯格症候群，有在早療教育，「我爭論這麼久沒說，就是不想讓人覺得我們在裝可憐合理化小孩這些行爲。」

對於這起事件，不少網友站在男子這邊，直指男童的尖叫確實嚴重影響到他人，當事男子的反應只是幫大家出氣，「自己的小孩可以在公眾場合大叫嚇到人，卻不允許別人被嚇到的有所反擊？」「媽媽你好，我不是當事人而是目擊者，你有沒有教、教的多辛苦都與我無關，我就是被你的小孩嚇到，只是我選擇碎念遇到討厭小孩然後離開」、「光看到影片有動手推人，被硬拗成貼很近，就知道問題出在誰身上了」、「育兒辛苦可以理解，但如果連父母都不能控制自己的孩子，那建議慎選外出的地方。」

但也有部分家長感同身受，表示男子的反應過激：「你直接對小孩吼叫也不是在教小孩，頂多算是負面教材，不要把自己講得多有社會正義感」、「脾氣發出來不是本事，脾氣收得起才是本事。今天你是大人，該做的事情就是以大人的方式去處理。」

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