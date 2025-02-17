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憶柯爸「很愛老婆」才少講話　馮啟彥：他希望把話都讓給柯媽

▲▼民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥談及「柯爸」柯承發，外界認為柯承發不愛說話，但其實是因為「愛老婆」。（圖／翻攝自Facebook／馮啟彥）

▲民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥談及「柯爸」柯承發，外界認為柯承發不愛說話，但其實是因為「愛老婆」。（圖／翻攝自Facebook／馮啟彥）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲；民眾黨稍早代替柯家人對外發聲明，感謝社會各界的關心與慰問。民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥發文，談及外界以為柯爸不愛說話，但其實柯爸曾坦言「我是因為老婆比較愛說話，所以尊重老婆」，並不是不會講話。

馮啟彥17日下午於臉書放上與柯承發的合照，表示90幾歲的老人家，同時罹換癌症、心臟病，又看到兒子柯文哲遭受到如此不公平的對待，努力跟病魔奮戰了好幾個月，柯爸今天早上終於解脫了。

馮啟彥回憶道，自己跟柯文哲從台大醫院開始結緣認識30年，去年5月母親節邀請柯爸、柯媽到苗栗參加活動，對方體力很好，到處拿著康乃馨發給鄉親，「奈何不久之後柯爸開始發病，我也儘力找台大資源協助，在柯爸癌症治療稍有起色後，又因心臟病發作接受心導管手術，後來病情起起落落。」

馮啟彥提到，「但最感人的是，每次去看柯爸，他都還認得出我來，跟我點頭揮手打招呼。」轉回新竹台大醫院後，最近這幾週病況急轉之下，終於在今天早上解脫前往西方極樂世界了。

馮啟彥談到，柯爸是個很紳士、非常溫文儒雅的人，很多人都以為柯爸不愛說話，一般外界看到的都是柯媽在講話，但前幾年帶柯爸、柯媽去三義住民宿，柯爸趁柯媽去洗澡時湊過來說「我是老師，我怎麼不會講話，我是因為老婆比較愛說話，所以尊重老婆，把話都讓給柯媽講！」

最後，馮啟彥說，所以原來不是柯爸不會講話，是因為柯爸很愛老婆，「柯爸您一路好走，希望您在天堂可以保祐柯文哲平安度過難關！R.I.P.」

▲▼民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥談及「柯爸」柯承發，外界認為柯承發不愛說話，但其實是因為「愛老婆」。（圖／翻攝自Facebook／馮啟彥）

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