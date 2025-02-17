「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

▲Deepseek首波受害者出現了，中國上市公司「客服大砍95％」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國DeepSeek以超低成本開發出媲美ChatGPT的AI語言模型，問世後立刻在全球爆紅，至今已有許多中國公司將DeepSeek接入應用，也因此引發AI取代人工的恐慌，如今中國甚至上市公司準備裁掉95%客服部門員工，工作缺口將由AI技術取代。

綜合陸媒報導，在香港上市的中國美妝集團上美股份近日一張內部聊天截圖在網路瘋傳，原因是該公司決定大量裁撤員工、降低人力成本，其中法務部將裁掉50%、新品創新中心裁掉70%、內容創新部門裁掉80%，客服部門甚至將裁掉95%，工作缺口將由AI技術取代。

上美股份因AI大量裁員的消息曝光後，立刻在中國各大網路平台引發討論。對此，上美股份創始人、董事長呂義雄特別發文澄清，表示公司此舉並非裁員，只是調整組織架構，有些部門加人、有些部門減人，讓公司運作更有效率，且公司今年總體員工會再增加800人，並非單純裁員。

上美股份也公開回應此事，他們認為AI是需要擁抱的未來，此舉是在為2030年衝刺300億人民幣（約新台幣1353億元）目標做準備，「在此過程中，人才是支撐上美永續發展的不變的基石，上美將持續重視、優待每一位人才，並持續優化人才策略」。

DeepSeek橫空出世後，許多中國企業如百度、騰訊、阿里巴巴等都陸續宣布將DeepSeek接入應用，外界關心DeepSeek是否可能向國外擴散，事實上包含美國、義大利、澳洲、印度、日本及南韓都因為資安疑慮，針對DeepSeek祭出限制或禁用，未來是否能有所轉變，受到關注。