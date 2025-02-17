帕拉保齡球世界錦標賽摘金　花蓮視障選手黃賢文獲表揚受贈獎金

▲▼花蓮縣選手黃賢文（左）拜會縣長徐榛蔚並獲頒錦旗與獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025 IBF帕拉保齡球世界錦標賽是由國際保齡球聯合會（IBF）主辦的殘疾人保齡球頂級賽事，日前於香港圓滿落幕，花蓮縣選手黃賢文於視障組TPB2組雙人賽榮獲金牌殊榮，17日在花蓮縣政府教育處長翁書敏、朱宥潔教練陪同下拜會縣府，由縣長徐榛蔚親自接見並頒發六萬元體育獎金，並肯定黃選手為家鄉爭光。

賽事於2025年1月17日至1月24日在香港舉行，來自18個國家和地區約190名運動員參賽，包括台灣、澳洲、芬蘭、馬來西亞及美國等，賽事根據運動員的殘疾程度分為七個組別，包括視障組、智障組以及身障組，中華代表隊共獲得4金2銀5銅，成績耀眼。

縣長徐榛蔚表示，花蓮是培育運動員的搖籃，也是健康樂活的運動城市，花蓮縣政府致力將花蓮打造成全民的運動場，提升各項運動設施設備，並支持各項體育發展。肯定黃賢文選手發揮平日扎實訓練的成果，勇奪金牌為台灣爭光，並擦亮花蓮體育大縣的金字招牌。

黃賢文選手也擔任花蓮縣視覺障礙福利協進會理事長，長期積極投入並推動在地視障保齡球運動，多次代表本縣參加全國身心障礙運動會獲得佳績，本次首度代表台灣參加2025 IBF帕拉保齡球世界錦標賽即奪得視障組TPB2組雙人賽金牌，成為本屆賽事一大亮點。