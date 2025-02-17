10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

▲根據提案，越南將減少5個部門、3個機構 ，預估會有10萬名公務員失業。（示意圖／記者陳致平攝）

文／中央社

越南國會今天開始審議精簡後的政府組織架構提案及成員數。根據提案，越南將減少5個部門、3個機構，先前報告指出，這將導致10萬名公務員失業，不少中壯年公務員陷入惶恐。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會今天開始審議機構精簡提案，提案中的政府架構包括14個部會和3個與部會同級的機構，較現行架構減少5個部會、3個機構。

具體而言，財政部將和計劃投資部合併，並沿用財政部名稱。建設部將由建設部與交通運輸部合併，至於公路機動車駕駛考試及駕照頒發的工作將移交至公安部。 農業環境部將由農業與農村發展部與自然資源與環境部合併。科技部將與訊息媒體部合併，至於新聞、出版領域的管理及組織架構將從訊息媒體部轉至文化體育與旅遊部。內務部將與勞動榮軍與社會部合併，職業教育管理將從勞動榮軍與社會部移交至教育與培訓部。民族-宗教部將由現有的民族委員會組建，並接管原內務部負責的宗教管理工作及組織架構。監察總署及越南國家銀行。

除上述新設部會外，仍將保留以下部會與機構，包括國防部、公安部、司法部、工商部、文化體育與旅遊部、外交部、教育與培訓部、衛生部、政府辦公室。

民越報（Dan Viet）指出，根據報告，超過10萬名公務員在機構精簡、重組的過程中失業。部分接近退休年齡的公務員為了響應國家政策申請提早退休，但中壯年對於自己的未來顯得迷惘和憂心。

一名35歲的公務員表示，所屬單位將裁減5個職位，若專業知識不足，將無法適應新工作，就會被裁員。「如果我被裁掉，也不知道該做什麼來維持家庭生計，供孩子上學。」

勞動榮軍與社會部就業局局長武仲平（Vu Trong Binh）認為，被裁撤的公務員與事業單位人員多數年齡超過35歲，影響職業轉換選擇與競爭力。此外，他們通常不願加班，並傾向選擇工時較短的工作，以便照顧家庭。

武仲平說，大量人員離開公部門轉入民間企業，既是機遇，也是挑戰。為了有效使用這批人力資源，政府與企業應制定計畫，提供再培訓機會，幫助他們重新融入市場，充分發揮其既有優勢。