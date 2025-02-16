嫖客「暈船」愛上淒慘身世越南妹　被狂打臉：兄弟都是套路啊

▲原PO在夜店遇到了向自己表露愛意的越南妹，當場暈船 。（示意圖與本文無關／記者徐文彬攝）



記者張靖榕／綜合報導

一名近30歲的男網友年前隨團前往越南旅遊，體驗了當地半套店、花街、KTV伴唱等娛樂後，卻在夜店「暈船」。聽到對方離鄉背井、努力養家的故事後，更讓他心生憐惜，決心好好愛護她，甚至計畫本月再赴越南與她相見；然而，他的這番「真摯異國戀」經歷一經曝光，卻被網友們狂打臉，直指「兄弟，都是套路啊！」

原PO在《Dcard》論壇分享這段豔遇，他描述：「她名叫Lin，笑容嫵媚，身材窈窕，眼神中透著一絲俏皮。」對方告訴他，自己來自偏僻小村莊，來到異地是為了賺錢養家，希望讓家人過上更好的生活。Lin還透露，她的夢想是蓋一間房子，未來能在家鄉開一間小雜貨店，讓母親能夠安穩度過晚年。

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聽完這番話，原PO被感動到不能自己，直呼「眼前這個女子孩居然讓我比初戀感到更加想要愛護」，當場決定花700萬越盾（約新台幣9,000元）帶Lin出場，共度一夜。接下來的行程，白天都有Lin跟著，最後一晚Lin甚至哭著求他不要離開，「因為是最後一晚，Lin在房間一直哭，希望我不要走，我答應她之後一定會再來。雖然這已經是年前的事情了，但現在我們還是穩定視訊，這個月我還會再找她。」

這番經歷讓許多網友紛紛留言，直指是「八大女的套路」，「醒醒吧兄弟，人家還趕著去接下個客人呢，你在還這邊做春夢」、「愛賭的爸、生病的媽、上學的弟、破碎的她」「你不要覺得自己是那個唯一好嗎？這就跟有些女生以為自己是聖母，可以感化一些壞男生一樣，這麼容易暈還是不要去接觸這些吧。」

此外，也有人提醒這可能是詐騙手法，警告原PO「詐騙專門釣你這種的！」「這些地方的愛情都是詐騙，沒錢哪來的真愛？」「現在詐騙都是放長線釣大魚，小心下次去被騙到園區了。」

記者張靖榕／綜合報導

一名近30歲的男網友年前隨團前往越南旅遊，體驗了當地半套店、花街、KTV伴唱等娛樂後，卻在夜店「暈船」。聽到對方離鄉背井、努力養家的故事後，更讓他心生憐惜，決心好好愛護她，甚至計畫本月再赴越南與她相見；然而，他的這番「真摯異國戀」經歷一經曝光，卻被網友們狂打臉，直指「兄弟，都是套路啊！」

原PO在《Dcard》論壇分享這段豔遇，他描述：「她名叫Lin，笑容嫵媚，身材窈窕，眼神中透著一絲俏皮。」對方告訴他，自己來自偏僻小村莊，來到異地是為了賺錢養家，希望讓家人過上更好的生活。Lin還透露，她的夢想是蓋一間房子，未來能在家鄉開一間小雜貨店，讓母親能夠安穩度過晚年。

聽完這番話，原PO被感動到不能自己，直呼「眼前這個女子孩居然讓我比初戀感到更加想要愛護」，當場決定花700萬越盾（約新台幣9,000元）帶Lin出場，共度一夜。接下來的行程，白天都有Lin跟著，最後一晚Lin甚至哭著求他不要離開，「因為是最後一晚，Lin在房間一直哭，希望我不要走，我答應她之後一定會再來。雖然這已經是年前的事情了，但現在我們還是穩定視訊，這個月我還會再找她。」

這番經歷讓許多網友紛紛留言，直指是「八大女的套路」，「醒醒吧兄弟，人家還趕著去接下個客人呢，你在還這邊做春夢」、「愛賭的爸、生病的媽、上學的弟、破碎的她」「你不要覺得自己是那個唯一好嗎？這就跟有些女生以為自己是聖母，可以感化一些壞男生一樣，這麼容易暈還是不要去接觸這些吧。」

此外，也有人提醒這可能是詐騙手法，警告原PO「詐騙專門釣你這種的！」「這些地方的愛情都是詐騙，沒錢哪來的真愛？」「現在詐騙都是放長線釣大魚，小心下次去被騙到園區了。」