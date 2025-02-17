美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院13日更新官網的美台關係事實清單，刪除了美國長年來的立場「不支持台獨」。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆表示，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例，「我們敦促美國人民立即糾正錯誤，停止助台拓展國際空間，停止支持台獨，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

郭嘉昆17日下午在記者會上指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「這是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是美方在中美三個聯合公報當中做出的莊嚴承諾，歷史不容否認。」

▼美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（圖／路透社）



郭嘉昆提到，美國國務院修改美台關係事實清單，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

郭嘉昆強調，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例，「我們敦促美國人民立即糾正錯誤，停止助台拓展國際空間，停止支持台獨，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

▼美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院）

