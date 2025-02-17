　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院13日更新官網的美台關係事實清單，刪除了美國長年來的立場「不支持台獨」。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆表示，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例，「我們敦促美國人民立即糾正錯誤，停止助台拓展國際空間，停止支持台獨，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

郭嘉昆17日下午在記者會上指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「這是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是美方在中美三個聯合公報當中做出的莊嚴承諾，歷史不容否認。」

▼美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（圖／路透社）

▲▼ 共和黨籍參議員魯比歐,Marco Rubio。（圖／路透社）

郭嘉昆提到，美國國務院修改美台關係事實清單，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

郭嘉昆強調，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例，「我們敦促美國人民立即糾正錯誤，停止助台拓展國際空間，停止支持台獨，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

▼美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院）

▲▼美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳佩琪現身！　神情哀戚悲赴殯儀館
孫生拍妹臀三度道歉！　「完全沒有想騷擾女生」
快訊／王世堅出車禍！　警方處理中
日春櫃位爆用發霉木瓜　京站、A8、美麗華「被點名」回應了
《哪吒2》票房擠進全球前10！　公司股價飆漲300%
「麟洋路」來了！　今正式揭牌
見完柯文哲最後一面病逝！　柯爸告別式時間曝光
日春加盟主7點喊冤！　崩潰解約：會求償
「大叔」來了！元斌表情悲痛現身　痛別金賽綸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

《哪吒2》票房擠進全球前10！製片公司股價「漲了300%」

衝上全球Top10！《哪吒2》票房超越《獅子王》…緊追《侏儸紀》

微信測試接入DeepSeek　騰訊股價一度暴漲逾7％

現實版哪吒？陸孕婦生下「肉球寶寶」

馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

馬雲回中國了！　參加習近平的座談會　小米、華為等創辦人都來

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

美國務院刪除「不支持台獨」　陸不滿：立即糾正錯誤！

《哪吒2》票房擠進全球前10！製片公司股價「漲了300%」

衝上全球Top10！《哪吒2》票房超越《獅子王》…緊追《侏儸紀》

微信測試接入DeepSeek　騰訊股價一度暴漲逾7％

現實版哪吒？陸孕婦生下「肉球寶寶」

馬雲出現了！參加習近平座談會「起立鼓掌」

馬雲回中國了！　參加習近平的座談會　小米、華為等創辦人都來

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

青少年輕生5年增6%「登死因第二」！兒盟：沈迷社群情緒困擾增2倍

快訊／北市賓士撞待轉區機車！再衝人行道釀4傷　驚險現場曝

柯爸今晨病逝！陳佩琪曝心聲「懷念您」　神情哀戚悲赴殯儀館

八點檔女星傳5年跨國婚變！飛新加坡「一家三口沒合體」公司回應

柯震東宣布「暫停工作」後首發聲！　走出低潮：我不開心祂不會快樂

楊千霈「離婚後首個情人節」飛日本雪中慶祝！　沈春華暖心回應打氣

王志煊「滑球」要更犀利　想好策略對付朱育賢

【廣編】航空城雙星飯店正核心　「逸偉A+」開工動土大典

屏東貨櫃車轉彎撞到廟！屋簷彩繪「缺角碎滿地」 現場畫面曝

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

火爆嬤逆向撞等紅綠燈騎士！　見不讓竟連撞3次還嗆：找S？

大陸熱門新聞

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek

《哪吒2》今衝擊全球票房前10

春晚「扭秧歌」機器人　賣40萬元瞬間缺貨

《哪吒2》海底煉獄真實存在？　

金價跳水照樣買！陸民眾抱怨黃牛搶購

因應DeepSeek競爭壓力　中企動作頻頻

罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

35歲男減肥做20個伏地挺身後「肺炸了」

《哪吒2》擠進全球前10！製片公司股價漲300%

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

《哪吒》導演只靠兩電影　成票房最高大陸導演

更多熱門

相關新聞

美國務院官網刪掉「不支持台獨」論述

美國務院官網刪掉「不支持台獨」論述

美國國務院13日更新官方網站，刪除了長年以來「不支持台灣正式獨立」的字句，引發外界關注。對此，發言人表示，這是一次「例行性更新」，美國依然遵守一中政策。

美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

感謝川普對台支持　民眾黨今年籌劃訪華府

感謝川普對台支持　民眾黨今年籌劃訪華府

美國務院官網「批中國操縱顛覆國際組織」

美國務院官網「批中國操縱顛覆國際組織」

關鍵字：

國務院台獨不支持台獨

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面