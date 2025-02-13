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上下班改「7:30至16:30」認證真的爽！一票人卻曝慘況

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲上下班時間都提早，大家能接受嗎？（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友受夠上班、通勤要花11小時，離職改成接案，一天只工作3小時且周休三天，不僅薪水變高，還有充分休息時間。那麼如果把上班時間提早到7點半，下班變為4點半的話，大家能接受嗎？引來萬人討論，「我7:30上班，15:30下班，真的超爽的」、「不行，你以為會更早下班嗎？」

《ETtoday新聞雲》在Threads發起有趣話題，如果大家上下班，「改成7:30至16:30」你能接受嗎？而小編坦言，看似不錯，但就怕太早起不了床。

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文章曝光後，不少人卻曝慘況，「不行，你以為會更早下班嗎，不...是你上班時間更長了」、「我是7:30～19:30」、「我們公司表定08：30～17：30，實際上是07：45前請到公司事前預備，17：30～18：29處理雜事，不能申請加班，跨國的汽車品牌喔」、「我們是7:30～16:00，可悲護理人員，連30分鐘醫院都要拗我們」、「這樣一樣會加班到6點後，白白早起1.5小時，我情願改成10:30～19:30睡晚一點」。

其中有過來人大讚，下班後真的有更多時間，「我7:30上班，15:30下班，真的超爽的，下班天還是亮的，可以做很多事情！但是冬天很痛苦，早上起不來」、「疫情後，我公司就是這樣。優點是下班早，要做啥方便，缺點是早上要送小孩上課要早」、「完全可以，之前有公司這樣子過，上下班都沒人，超棒的」。

也有人認真建議，「應該要09:00～16:00，既可以有充足的睡眠，下班還可以去運動一下再順便吃晚餐，晚上還能保有其他自我進修或是休閒娛樂的時光，尤其是有小孩子的人，不論是接送小孩還是親子相處的時光都有大大的幫助...唯一不開心的就是老闆」、「我覺得應該要8:00～15:30，小孩7:30才能送校，16:00就放學了。讓家長有通勤時間，又可以不用送安親班，多一點親子時間」。

在 Threads 查看

【延伸閱讀】

►不爽通勤上班！她「離職改1職業」只做3小時+周休3天　賺比以前多

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