新光三越氣爆第5天　業者：送件過程確有瑕疵

▲台中新光三越氣爆已5天，目前針對建築物外部進行安全性拆除 。（圖／記者陳以昇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

距離台中新光三越氣爆已第5天，因氣爆造成建築毀損，台中市都發局要求須提報加強防護措施備查，今（2／17）新光三越表示目前以請專業建築師進行評估，並啟動安全防護計畫，目前已經在流程中，而外界質疑「裝修未申請」，業者也首度表示過程有瑕疵，也接受市府的裁罰。

台中新光三越2／13發生氣爆意外造成30多人傷亡，事故原因尚在調查中，台中市都發局表示事故發生後，已二度要求新光三越提報加強防護措施備查，現尚未看到業者回覆，對此相當不滿。今新光三越對外表示已請專業建築師進行專業評估，目前已經在流程中。

而台中市政府因業者裝修未申請，重罰120萬並勒令無限期停業，新光三越副總謝英明也對此表示，送件過程確實有瑕疵，也接受市府進行開罰，中港店包括專櫃人員、公司同仁等約有4000人在裡面工作，因停業在家的同仁照常給薪，另專櫃品牌也協調進行安置，火場的鑑定需要一點時間，會確保建築物安全無虞才會讓相關人員進店，當然是希望越快越好。

新光三越聲明全文：

針對台中新光三越中港店的意外事件，新光三越持續全力投入善後工作，並將罹難者、傷 者及所有受影響的顧客與同仁的需求視為首要考量，持續關懷與協助。



為維護公共安全，新光三越已於第一時間進行危險搶災，關於建築結構安全，新光三越已 委請專業建築師進行專業評估，啟動安全防護計劃，以確保後續流程可盡快展開。

針對此次意外事故，新光三越衷心期盼事件真相早日釐清，全力配合調查。新光三越始 終將顧客與同仁的安全置於首位，後續將依循專業技術標準進行修繕，並配合公部門指示， 確保各項作業皆符合安全規範。新光三越誠摯感謝社會各界的關心與支持，並將以嚴謹的態 度與最高標準完成修繕工作，守護顧客與同仁的安全。