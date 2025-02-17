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汐東線工程要徑先行進度超前！侯友宜要求雨水箱涵6月底前完成

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲汐東線要徑工程進度超前4.44％。

地方中心／綜合報導

汐止人的夢想，捷運汐東線正逐步實現！新北捷運工程局提早進行要徑工程施工，自來水管遷與新設雨水箱涵兩大工項日夜輪番施作，目前進度超前4.44%，此外，因為用地取得創新，較傳統用地取得縮短一年以上的時間，讓要徑工程不因用地問題延宕。今（17）日市長侯友宜前往吉林街工區，了解雨水箱涵施工情形，更要求團隊要在今年6月底前完成，以發揮蓄排水效益，讓汐止居民不再受積淹水所苦。

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲汐東線要徑先行提前解決施工障礙。

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲侯市長勉勵要徑工程團隊。

新北市長侯友宜表示，捷運汐東線綜合規劃報告2023年1月經行政院核定，同年年底汐東線要徑工程開工，提早排除主體工程施工管線障礙及路幅狹窄問題、有效縮短捷運施工時間，目前要徑工程進度已達32.53%，進度超前4.44%。汐東線要徑工程用地取得創新，捷運局在都市計畫變更發布實施前，即啟動公聽會、地上物查估、協議價購等程序，並「全國首創」三階段撥付土地款，鼓勵地主提早交付土地提前讓廠商進場施工，相較傳統用地取得縮短約一年以上的時間，讓工程不因用地問題而延宕。

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲市長視察雨水箱涵施工狀況。

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲侯市長聽取汐東線要徑工程簡報。

市長侯友宜進一步說明，汐東線要徑工程主要兩大工項日夜輪番施作，增加工作效率，白天施作吉林街與福德三路道路拓寬並新設雨水箱涵，晚上施作大同路一、二段自來水管線遷移。其中，自來水管遷作業，已經在去年12月全數完成，同時也將大同路既有的管徑600mm自來水管更換為800mm，大幅提升汐止地區的供水品質；另外，為了降低吉林街、福德三路及南陽街周邊道路每逢大雨即發生積淹水的情況，新設640公尺長2米乘2米的雨水箱涵，將能有效解決淹水沉痾，去年9月開始施作至今已完成約300公尺的箱體結構，努力在今年6月底前全部完成，達到蓄排水效益，保障市民通行安全。

▲▼汐東線,侯友宜,汐止,臺中市政府新聞局。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲新北捷運局謝昕盎主任簡報說明。

新北捷運工程局長李政安詳細說明，汐東線要徑工程先行施工，除自來水管線遷移及新設雨水箱涵外，也同步將吉林街與福德三路原本僅6至8米道路拓寬至16米，並交付主體工程施工圍籬，預計2026年2月完成，讓捷運汐東線主體工程即可進場施工，施工同時道路仍可維持原有的雙向車道通行，大幅降低交通影響。而捷運汐東線總長5.56公里（新北市境內4.75公里，臺北市0.81公里），共設置6座車站及1座機廠，主體統包工程預計3月開工，全力朝向2032年完工目標實現。

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