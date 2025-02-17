柯爸離世！黃國昌：盼大家尊重柯家人隱私　民眾黨願協助所有事宜

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲；民眾黨稍早代替柯家人對外發聲明，感謝社會各界的關心與慰問。針對若柯爸告別式時間出來，會不會呼籲支持者別前往，避免造成家屬困擾？黃國昌回應，尊重柯家人想法，完全配合，但也希望大家尊重柯家人隱私，多給予一些空間。





▲黃國昌接受「中午來開匯」網路節目專訪後受訪。（圖／攝影中心攝）

黃國昌17日接受「中午來開匯」網路節目專訪，並且於會後接受媒體訪問。針對柯爸今早病逝，小草痛批政治迫害導致柯文哲沒辦法陪爸爸最後一程，未來要如何幫柯家人，以及稍後會不會前往新竹？黃國昌表示，其實同樣身為人子，自己完全能夠了解柯文哲傷痛的心情，特別是這段時間，柯媽何瑞英、柯妻陳佩琪、柯文哲妹妹柯美蘭等，都非常非常辛苦。

黃國昌指出，自己過去跟柯爸有數面之緣，對方見證台灣整個戰前戰後歷史發展，也栽培出非常優秀的子女，不僅身著白袍救人無數，也對台灣做出非常多重要貢獻。

黃國昌思考了幾秒後提到，「幫台灣做這麼多事情的人，沒想到現在被賴清德政府關押在土城看守所，沒辦法真正陪在爸爸身邊，我相信所有主席（柯文哲）跟民眾黨支持者，乃至於很多台灣善良純樸民眾，大家都會覺得非常不捨。」

黃國昌說，今早在中央黨部聽到此消息後，自己馬上跟陳佩琪、柯美蘭聯絡，也表達民眾黨所有立委及中央黨部工作同仁們的哀悼之意，也請柯媽媽、陳佩琪放心，民眾黨會做最堅強的後盾，若有任何需要是他們可以做的，都會盡全力去做。

針對若柯爸告別式時間出來，會不會呼籲支持者別前往現場，避免造成家屬困擾？黃國昌回應，接下來所有後事，最重要原則就是尊重柯媽與柯家人的意願跟想法，「對於我們來說，完全配合家屬希望的方式來進行。」

黃國昌認為，現在事情剛發生當下，柯媽、陳佩琪、柯美蘭一定很哀傷，有千頭萬緒工作要進行，希望大家能夠尊重他們隱私，也給他們多一些空間，給柯家人一些空間決定後，民眾黨會協助配合辦理後面所有事宜。

另外，關於柯文哲申請探視的狀況？黃國昌回應，這會由柯家人依法申請，從過去這幾個月到現在，不管是柯文哲本人或柯家人，向來都是依照法定程序來提出申請。