原民特色及山海魅力吸引外媒！義大利旅遊雜誌深度採訪花蓮

▲兩位記者深入探索花蓮多處特色景點與部落，了解原民文化與特色飲食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

義大利知名旅遊雜誌《Meridiani》日前來訪花蓮，進行台灣專題報導的採訪取材，花蓮縣政府特別與台灣好客協會秘書長朱家瑩接待該雜誌團隊，帶領兩位記者深入探索花蓮多處特色景點與部落，將此次花蓮參訪行程作為亮點納入報導。

走訪行程包括馬太鞍部落、光復糖廠、壽豐鄉山下部落、太魯閣國家公園、七星潭風景區、慕名私房料理、東大門夜市及花蓮太平洋燈會等，以爭取更多國際曝光，進一步提升花蓮的國際知名度。該雜誌預計於今年上半年出版台灣主題專刊，

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次義大利《Meridiani》雜誌的採訪行程，不僅讓花蓮的自然景觀與多元文化獲得國際媒體關注，也展現了本地獨特的觀光魅力。花蓮擁有壯麗的山海景致、豐富的原住民族文化以及深具特色的美食體驗，這些都是吸引國際旅客的重要元素。透過國際媒體的報導，將能有效提升花蓮在歐洲市場的能見度，吸引更多國際旅客前來探索這片美麗土地。

這次來訪的記者、同時也是知名作家Federica Bunini表示，感謝花蓮縣政府的精心安排，讓他深入探索馬太鞍溼地與山下部落，親身體驗原住民文化。在山下部落聽取七腳川歷史導覽，了解阿美族文化脈絡，並體驗植物染工藝，親手製作天然染布。在馬太鞍部落體驗山林採集，學習辨識野菜，品味了阿美族無菜單料理及傳統石頭火鍋，感受部落獨特風味。她讚嘆道：「這片土地融合山海美景與純樸鄉村生活，飲食與文化體驗格外珍貴且難忘，這是我作為旅遊記者最好的經歷之一。」

另一名記者Andrea Forlani則表示，此次在花蓮除了欣賞壯闊的山海美景及深入原民部落外，也對於花蓮太平洋燈會感到相當驚艷，整體規劃及相關文宣主題明確、亮眼，期待更多歐洲人透過義大利到台灣的直航航班，到花蓮體驗精采的活動及獨特文化與美景。

