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車禍擺交通錐遭撞噴對向！她遭多車輾過慘死　目擊者驚：斷成三截了

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

台88快速道路昨(16日)深夜10時許發生恐怖死亡車禍！兩部轎車在往高雄的方向發生車禍，其中一名54歲張姓婦人下車要擺放交通錐，卻遭到後方39歲李姓男子開車撞飛，噴到對向車道後，又遭到多車輾壓慘死。據目擊者表示，張婦被輾過「斷成三截」，而目前已有3名駕駛到案說明，詳細案情仍待調查釐清。

▲▼台88快速道路死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲台88快速道路死亡車禍。（圖／民眾提供）

這起事故發生在昨天深夜10時許，當時兩部轎車在台88快速道路15.8K處萬丹路段一帶時發生車禍，後車的張婦在事故後準備下車擺放交通錐，不料卻又遭到閃避不及的轎車撞上，整個人噴飛至對向車道，又再被多部車撞擊輾壓，導致張婦身首異處，當場慘死。

▲▼台88快速道路死亡車禍。（圖／民眾提供）

消防局獲報後，派出4車8人前往現場處理，另現場還有一名65歲傷者，警消人員立即將他送醫救治。

據目擊者表示，他當時有閃過張婦，嚇得他緊急將車停靠路旁，並且撥110通報，但其他車輛車速相當快，張婦陸續遭到多車輾過，等他回過神再看張婦後，她「已經斷三截」，頭也不知去向，嚇得目擊者不知所措，只能緊急在路邊擺放交通錐，並揮手示意來車放慢車速，不要再輾過。

據了解，今有3名對向車道駕駛「感覺自己有輾到」，因此趕往警察局說明，而至於詳細的事發原因，仍待進一步調查釐清。

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