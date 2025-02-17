【廣編】巧寓舍計再顯國際競爭實力　勇奪美國IDA國際設計大獎

▲將大面積落地窗外綠景，帶入屋中，建構處處是景的森林系休閒宅，巧寓舍計黃佳彬設計師，讓家的每個角落都有故事。

圖、文／歐德集團提供

創意與設計，是塑造美好生活的關鍵。美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）是設計界公認的指標性大獎之一，每年表彰兼具創新精神與卓越美學的作品，吸引來自世界各地的頂尖設計師與新銳角逐榮耀。

今年，巧寓舍計憑藉精湛設計實力脫穎而出，榮獲 IDA 室內設計類大獎，再次向國際展現台灣設計的深厚底蘊與創新實力。得獎作品《A Window to the Forest》，最大亮點是壁面上的太陽意象設計，層層疊疊的木板堆砌出向外發散的樣貌，不僅增添視覺豐富度與層次感，還巧妙地結合了間接照明，創造出溫暖而引人入勝的光影變化。

該設計案以「將靜謐森林延攬入室」為核心理念，設計師以陽光走廊做為分界，將公私領域明確區分開來，以廚房與多功能室做為住宅重心，將大面落地窗外的蓊鬱綠景帶進屋中，增強室內與外在環境的連結，將廣闊無邊的城市景觀盡收眼底，每個角落都有故事，每一束光線都有溫度，一步步建構處處是景的森林系休閒宅。

此外，設計團隊積極導入綠色永續概念，透過大面開窗與陽台設計，引進自然採光與通風，減少人工照明與空調使用，以實踐節能減碳理念。得獎設計師黃佳彬表示：「本案不僅強調空間美學，更全面考量建材選擇、設計理念與居者特質，力求創造一個能讓他們真正放鬆、親近自然的家。」

巧寓舍計始終秉持讓消費者「安心」、「放心」、「有保障」的室內設計，為客戶量身打造獨特居住體驗。今年榮獲美國 IDA 國際設計大獎，這項殊榮不僅是對設計團隊專業實力的肯定，更象徵品牌的國際競爭力再上層樓。得獎作品欣賞：https://ciaocasa.com.tw/projects/linkv3yrp4pd