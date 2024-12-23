歐德集團手護星願！募集900份禮物　愛心大使黃鐙輝伴孩童體驗木作

▲歐德集團手護星願！

圖、文／歐德集團提供

一份小小的禮物，讓弱勢的孩子有追夢的力量。歐德集團「手護星願」邁入第17年，2024年在愛心大使黃鐙輝以及歐德傢俱、優渥設計共同號召，募集到900多份禮物贈予「博幼社會福利基金會」、「新生活社會福利促進會」、「球芽基金會」、「臺北市守護天使藝術發展協會」、「新北市自閉症服務協進會」、「台灣怡心寶貝社群協會」、「勵馨基金會」照護之孩童，滿載愛心的禮物，陪伴孩子們度過充滿愛與喜悅的耶誕佳節。

歐德集團在「木作森活」場館舉行溫馨的捐贈儀式，黃鐙輝與小朋友們一起手作「聖誕小鹿」撲滿，感受創作的樂趣。900份禮物分別送達北中南東等偏遠山區，孩子許願的禮物有益智玩具、文具圖書，運動鞋、籃球、足球、棒球、書包、腳踏車等，歐德集團更將公益觸角延伸至其他需要關懷的群體，前往林口勵馨基金會捐贈生活物資，支援弱勢家庭，減輕經濟壓力。

歐德集團策略長張蔭泉表示：「看到孩子們收到禮物滿足的笑容，我們深受感動。一份禮物就是一份鼓舞的力量，歐德集團將繼續為需要扶助的孩子盡心力，期盼社會各界一同支持，讓愛無止盡。」

歐德傢俱官網https://www.order.com.tw/

優渥設計官網https://www.uwood.com.tw/