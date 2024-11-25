【廣編】歐德集團「巧寓舍計」全新亮相　以光影美學再掀室內設計潮流

圖、文／歐德集團提供

台灣家居業領導品牌歐德集團旗下的室內設計品牌—-巧寓舍計，喜迎成立五周年，近期以全新裝潢風貌亮相，為顧客帶來耳目一新的設計體驗。巧寓舍計開業以來，秉持「安心」、「有保障」的服務理念，透過「裝潢履約保證」為顧客提供信任基礎。五年來，服務近300位客戶實現理想的室內設計，以獨特的美學與專業服務深耕市場，更憑藉卓越作品榮獲芬蘭 Arch Design 設計大獎金質獎的國際肯定，為品牌增添新高度。

此次巧寓舍計新裝的設計主軸聚焦於「光與影的變化」，設計團隊傾心打造，以光影為媒介重新詮釋空間層次。整體空間設計選用烤漆白為基底色調，搭配流線型的弧形結構，營造出柔和的曲線感，並巧妙應用大量玻璃材質，讓自然光線在空間中自由穿透，呈現出層次分明、流動優雅的光影美學。設計總監楊育樺表示：「設計的深度不僅只於視覺，更透過光影的互動，呈現通透感，讓空間傳遞出無形的溫度與質感。」

歐德集團董事長陳國都表示：「巧寓舍計以穩健的步伐，持續拓展高端客戶市場，帶領品牌邁向新的巔峰。期許將來，成為如台北101般的象徵，屹立於業界，為顧客創造更美好的居家設計。」巧寓舍計堅持透明化流程，並提供領先業界的「五成尾款驗收再付」服務。未來也將持續為客戶創造安心舒適的居家生活，致力成為台灣消費者在室內設計上的首選夥伴。

巧寓舍計https://ciaocasa.com.tw