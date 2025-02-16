《哪吒2》海底煉獄真實存在？　陸科學家：海底岩漿比想象更活躍

記者任以芳／綜合報導

大陸春節強檔電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）中的海底煉獄是否存在，現實世界中，海底真的存在岩漿嗎？中國地質大學（武漢）地球科學學院教授馬昌前表示，「現實世界中的海底，不僅有岩漿活動，而且遠比我們想象的更加活躍。」

▲《哪吒2》海底煉獄確實存在，就是現實世界中的海底岩漿活動，沒有劇情描述的誇張。（圖／翻攝《哪吒2》電影宣傳片）

《哪吒2》電影面片段，妖族被鎮壓在熔岩翻湧的深海煉獄，虛空裂口驟然開啓時，岩漿倒灌人間...超級精彩的神話科幻場景，讓許多網友好奇是否真實存在，或者是虛構的海底世界？岩漿從電影裡「虛空裂口」倒灌而出，現實中海底岩漿有可能湧入陸地？

中國地質大學（武漢）地球科學學院教授馬昌前接受陸媒《中國科學報》訪問表示，「是的。現實世界中的海底，不僅有岩漿活動，而且遠比我們想象的更加活躍。」

馬昌前表示，全球海底分布著近25000座火山，遠超陸地上的1500座，集中在地球板塊運動的「戰場」上——洋中脊、洋島和俯衝帶。

洋中脊型火山，位於海洋板塊發散邊界，這裡的岩漿從地幔上湧，形成新的海洋地殼，全球洋中脊呈W形分布；洋島型火山與熱點有關，岩漿通過海洋地殼上升，像夏威夷-帝王島鏈就是這樣形成的；俯衝帶型火山則出現在海洋板塊與其他板塊匯聚的地方，比如環太平洋火山帶，2022年噴發的湯加火山就屬於這種類型。

每年，海底火山通過洋中脊不斷「創造」新地殼，推動著地球板塊，在全球持續運動，構成地球內部能量釋放的一個重要通道。

「水火不容」，海底的火山溶液為什麼不會被海水淹沒、澆滅？馬昌前則解釋，現實中的海底火山噴發，並不會被海水撲滅。水滅火的原理通常是通過冷卻和隔絕氧氣實現，但岩漿本身並不依賴氧氣維持燃燒。

「海底的岩漿溫度通常高達900℃到1400℃，遠遠超出了水的冷卻能力。因此，即使在冰冷的深海中，岩漿依然可以燃燒。」馬昌前說。

▲ 電影裡海底煉獄有魔族，實際上深海確實存在著極端環境下的生命奇跡。（圖／翻攝《哪吒2》電影宣傳片）

海底岩漿湧入陸地，這樣的情況有可能出現嗎？馬昌前則指出，「從地質學的角度來看，這一場景在現實中並不常見，現實中海底火山極少直接摧毀陸地。」

他進一步說，2021年西班牙拉帕爾馬島火山噴發，熔岩流入海洋的場面類似於電影，但是過程是「平靜」溢流形式，難以形成像陸地火山紅色噴發柱或熔岩瀑布，也不是電影表現的急劇倒灌式噴發情況。

馬昌前特地說，「深海確實存在著極端環境下的生命奇跡，並且海底火山很可能是生命起源之地。」1977年，「阿爾文號」深潛器在2500米深的東太平洋海隆發現海底火山「黑煙囪」熱液噴口周圍竟存在耐高溫盲蝦、管狀蠕蟲和嗜熱細菌。

著些生物不靠陽光生存，而是以噴口釋放的硫化氫為能量，建立一個化能合成生態系統。這項發現徹底顛覆人類對生命極限的認知。這類生態系統的能量來源並非陽光，而是地球內部熱能，堪稱「地獄中的生命綠洲」。