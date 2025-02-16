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台中賓士凌晨自撞翻覆4傷！駕駛辯「霧霾遮眼」…一測酒測值超標

▲▼台中男開賓士酒駕自撞人行道翻覆。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中今凌晨傳出一起車禍事故。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市西屯區中科路今(16日)凌晨2時30分許傳出一起車禍事故，警方初步調查，陳男(24歲)駕駛賓士小客車，載著3名友人行經事故路段時，疑似車速過快、失控自撞人行道後翻覆，滑行約50公尺才停下，整輛轎車幾乎全毀。事後車內4人均送醫治療，駕駛陳男還辯稱是現場霧霾影響視線，惟警方測後發現其酒測值超標，但因陳男骨折送醫，後續將待其就醫完畢、製作筆錄後，依公共危險罪移請台中地檢署偵辦。

警方初步調查，陳男今凌晨駕駛賓士小客車，載著陳女(24歲)、陳男(21歲)、以及楊姓男子(24歲)等人行經中科路，但卻疑似車速過快、視線不佳，當場失控自撞人行道後翻覆，幸當時正值凌晨，現場並未波及其他人車，但賓士車在自撞後翻覆、滑行約50公尺才停下，整輛車保桿斷裂噴飛，車體嚴重變形幾乎爛毀。

警消獲報趕抵現場後，立即將車內4人救出，初步了解駕駛陳男亦是清楚，肩胛骨骨折；陳女左肩挫傷；21歲陳男腰部挫傷；楊男傷勢較重，有顱內出血、左手骨折，後續4人均送往醫院治療，暫無生命危險。

陳男起初向警方供稱，是現場霧霾造成視線不良才會釀禍，但警方進行酒測後，發現陳男酒測值超標，惟因陳嫌因肩胛骨骨折需送醫檢查治療，於戒護就醫完畢，製作陳嫌筆錄後，依公共危險罪移請台中地檢署偵辦，並對駕駛陳男、以及3名乘客分別掣單告發。

▲▼台中男開賓士酒駕自撞人行道翻覆。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中男開賓士酒駕自撞人行道翻覆。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中男開賓士酒駕自撞人行道翻覆。（圖／記者白珈陽翻攝）

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