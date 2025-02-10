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181男聯誼屢碰壁！嘆女生聽公務員秒冷　網打臉：別越級打怪

原PO表示，他頂公務員頭銜認識女生，對方卻一聽就冷掉。（示意圖／Pexels）

▲原PO感嘆「公務員在擇偶市場真的很弱勢」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

公務員以前被認為是鐵飯碗，但現在科技業當道，工程師可能較吃香。一名30歲公務員網友說，他去聯誼認識女生，都沒人想跟他進一步發展，讓他感嘆直言，「如果你是男生，除非你對結婚戀愛完全沒有任何憧憬，不然都不要來考公務員。」貼文一出不少人認為，長相、談吐才是重點。

原PO在Dcard以「公務員在擇偶市場很弱勢」為題發文，表示他現在30歲，181公分68公斤，「我頂著公務員頭銜去認識女生，根本沒人願意跟我進一步發展，聽到公職人員就冷掉了，想當初高中同班同學去科技業的，現在光分紅就屌打我的公務員年薪。」

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原PO表示，後段學校畢業進產線的同學，薪水也比他高，聯誼場合只要有一到兩個台積電、聯發科的男生，女生都不會想鳥公職人員，「公務人員在女生眼裡就是穩定窮而已，奉勸各位想考公職的學子們，如果你是男生，除非你對結婚戀愛完全沒有任何憧憬，不然都不要來考公務員，一眼望到頭的低薪人生，25歲以上的女生沒有人會想跟你繼續發展。」

文章一出，網友紛紛留言「你有沒有想過原因可能根本不在職業？長相、氣質、談吐」、「這職業就是沒加分，但也不到讓人退避三舍的地步，用交友軟體不到萬人迷，但還是可以遇到聊得來、約得出來的」、「自己條件差還怪職業」、「人品跟長相佔極大的關係吧」、「不要越級打怪就不會有這個困擾了」。

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