　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

▲▼立法院新會期 報到 民眾黨 黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨8名立委，由左至右分別為林憶君、張啓楷、吳春城、黃國昌、林國成、麥玉珍、陳昭姿、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2024在三黨不過半的立法院，打著「關鍵少數」進入國會的民眾黨，卻不斷被民進黨貼上「小藍」標籤，甚至稱為「傅隨組織」，由於白委只有8人，若想推的法案，在沒有藍綠支持下，輸是必然結局，也因此讓國民黨以人數優勢獲勝，自此民眾黨的「關鍵力量」備受質疑。

儘管如此，民眾黨認為他們在夾縫中仍交出成績單，民眾黨團副總召張啓楷接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，第一會期通過國會改革、《新住民基本法》、中小企業發展條例；第二會期重點是財政改革，通過《財政收支劃分法》、《吹哨者保護法》，民生經濟法案推動產創條例修正案，而今年新會期則鎖定在「司法改革」和「媒體改革」。

藍綠夾殺下戰功被攔走　罵名卻共同持有

對民眾黨這樣的小黨而言，就算現實開再多記者會、網路進行多少場直播，仍必須屈就於大黨，才能順利送出想推動的法案，也不用說國民黨一定要把名字放在民眾黨前面，更加深民眾黨「小藍」標籤；更可悲的是，如果是推出好的法案，苦勞不見得能被外界看到，可是「罵名」卻與國民黨共同持有。

▲▼民眾黨立委黃國昌與大法官尤伯祥。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

▲民眾黨立委黃國昌與大法官尤伯祥在憲法法庭言詞辯論。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

好比來說，明明是藍白合作共推的國會改革，過半條文也是民眾黨版本，但藍委戰力薄弱，國民黨立委翁曉玲更屢次失言，近乎得仰賴民眾黨團總召黃國昌的論述能力，卻也成為綠營集體砲火對象，使民眾黨得不斷花時間召開記者會澄清。

另外，藍委原本提「公職人員選舉罷免法」修正案，主張增列罷免案通過門檻，為同意票必須超過被罷免人當初當選的得票數，結果引發外界強力反彈；因此民眾黨團提出，《選罷法》修正案需附身分證正反面影印本，希望杜絕「幽靈連署」，事後獲得國民黨團採納，並於去年底修正通過，不過行政院近期也提出覆議，遭藍白否決，未來發展備受關注。

週週開記者會表態立場　讓支持者清楚立場

除了社會上較多爭議的國會改革、《選罷法》修法外，民眾黨團在去年還有其他成績，張啓楷向《東森新媒體ETtoday》舉例，他曾代表民眾黨提案的公糧收購每公斤提高5元，民進黨反對提高，國民黨提案每公斤提高8元，最後表決是國民黨贊成民眾黨提案的5元，民進黨也沒反對，因此院會通過民眾黨版本。

張啓楷說，針對行政院要求調高電價，國民黨提案修法調高電價需經立法院審議，他代表民眾黨提案修《電業法》第49條條文，明訂電價審議委員會外部專家學者需超過二分之一、審查過程需公開透明，最後2黨都向民眾黨版靠攏，三讀通過民眾黨版本。

民眾黨團試圖透過空戰能力扭轉「小藍」印象，包括黃國昌每週一晚上都會開直播，向支持者交代自己與黨團在立法院做了哪些事，且黨團也週週召開記者會，希望向社會報告其立場與態度。張啓楷認為，民眾黨在立委席次上雖然是少數，但在理念和法案是「大白」，由民眾黨「定錨」後，讓藍綠向白靠攏，是決勝敗的關鍵力量。

▲▼民眾黨團時事聯訪記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍。（圖／立院民眾黨團提供）

▲新任的民眾黨團副總召張啓楷認為，民眾黨席次雖少，但仍有部分法案是藍綠向白靠攏。（資料圖／立院民眾黨團提供）

回顧去年一整年，儘管民眾黨面臨創黨以來最大危機，時任黨主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，但立院黨團仍照常運作。張啓楷認為，本來就一直按照柯文哲在2024總統大選期間的政見推法案，就像本會期將主推司法改革、媒體改革，也是柯當初就提過的內容，更是民眾黨一直以來的主張；至於決策部分，柯文哲過去在週二、五開晨會，黨團未因少了柯而中斷，仍持續8人集體討論、共同決策。

「稅收超徵」白委不同調　還有「2年條款」需解決

不過，儘管民眾黨認為仍維持柯文哲的基調，卻看出立委彼此間的意見不同。例如財政部日前公布去年超徵稅收5283億元，國民黨團拋出全民普發現金1萬元主張，人在美國的民眾黨立委黃珊珊，立刻在台灣時間12日於臉書發文，應先用於償還我國長期公債，並討論是否用於成立主權基金。

民眾黨立委麥玉珍也於當天表態，這筆鉅額稅收得考慮財政紀律，優先改善健全國家財務，再考慮用在重大公共政策與人民福祉上；張啓楷則認為，台灣2300萬人的肩膀上，每人都有25.6萬債務，所以主張先重視財政紀律，超徵5000多億先有部分拿去還債，若有剩下才發給民眾。

但黃國昌14日上午卻稱，晨會後黨團成員的共識，是要先開公聽會聆聽各界意見，再提出一個妥適且完整的計畫「還財於民」。究竟要直接發現金，或是優先還債，民眾黨目前尚未有明確答案，但這或許可成為撕掉「小藍」標籤的契機。

▲▼民眾黨立院黨團召開 台灣民眾黨團優先法案part.2 挺勞工 顧民生 強國防 護人權 記者會 黃國昌 林國成 等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連年稅收超徵，是否應該普發現金，白委們提出諸多想法，黨團總召黃國昌表示先開公聽會再提計劃。（資料照／記者屠惠剛攝）

不僅如此，民眾黨團還有一項集體大考驗，正是「2年條款」規定，因為現有8名白委（黃國昌、黃珊珊、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷）在「2年條款」下，預計於2026年1月31日集體辭職，由後面的8名候任立委遞補。

但8名候任立委能力備受質疑，包括在前8名立委才剛就職時，不斷要各大辦公室幫忙辦立院出入證件，又或是想安插位置「提前實習」等，且論述能力尚有很大的進步空間，加上完全是素人參政，少了有經驗的立委帶頭，恐使民眾黨在國會戰力大減，更可能產生負面效應，影響2026年下半年的九合一大選結果。

據了解，民眾黨內已有一股勢力悄悄運作，想透過今年8月黨代表大會「廢除2年條款」，但目前還在檯面下討論階段，尚未正式浮出水面，然而若要廢除柯文哲制定的2年條款，屆時將在黨內掀起腥風血雨，尤其是如何安撫8名候任立委，成為一大難題，更不用說前8席立委若想繼續待在立院，一定要在今年上半年立下戰功，才能讓黨員信服。

然而前8席立委也擁有各自的問題待解，例如黃國昌「討厭民進黨」立場過於明顯，才導致國會改革後，民眾黨民調大大降低，至今看不到停損點，又或是吳春城《壯促法》爭議，目前由中評會立案調查，但黨內人士也坦言「誰敢懲處現任立委？」最重恐怕與黃珊珊處境類似，就是停權處分，但對沒要角逐2026的吳來說不痛不癢，更無助解決黨外質疑、司法調查。

另外，黃珊珊被支持者質疑「立場過於親綠」，先前投書《當代法律》反對翁曉玲版《憲訴法》，引發黨內的不諒解；可在整個黨尚未撕掉「小藍」標籤下，如何維持「中間路線」成為「真正關鍵少數」，穩住中間選民的支持，避免被國民黨稀釋票源，是否能討論嘗試與綠合作，而非提案等待藍綠妥協，恐怕也是民眾黨可以思考的方向之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孟耿如神隱10個月！　首露臉
台中氣爆波及澳門特警！　陸委會：符規准許來台
快訊／嘉義「2部遊覽車追撞」！　至少20人受傷
大學少25萬人！　碩專班靠「吳寶村條款」突圍
賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算
30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員　馬斯克執行中

孟耿如神隱10個月「首露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

40歲以上發生率高！醫揭「泌尿道結石」4大常見原因

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

台中氣爆波及澳門特警　陸委會：符規准許來台

桃園各基層農會改選　復興區投票率84.75%最高

不節食、不運動「7天冬斷食法」！照著菜單吃就能瘦5公斤

朝聖者擠爆月台！　印度新德里車站「大規模踩踏」釀15死

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

政治熱門新聞

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌輾壓蔡壁如接任主席　新北黨部籲團結

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

更多熱門

相關新聞

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

總統賴清德15日赴台中林新醫院、榮民總醫院探視台中新光三越百貨氣爆案受傷民眾，並感謝相關人士投入救災工作；然而因國務機要費已遭立法院藍白聯手全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金包含國務機要費與部會兩筆齊贈，如今致贈僅能改由衛福部經費支應，導致傷者慰問金大幅縮水。

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

關鍵字：

民眾黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

設計師服務一半脫褲子！女客後頸熱熱的嚇壞

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

怪手司機囚禁KTV女員工！不舉性侵未遂

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面