國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

▲民眾黨8名立委，由左至右分別為林憶君、張啓楷、吳春城、黃國昌、林國成、麥玉珍、陳昭姿、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2024在三黨不過半的立法院，打著「關鍵少數」進入國會的民眾黨，卻不斷被民進黨貼上「小藍」標籤，甚至稱為「傅隨組織」，由於白委只有8人，若想推的法案，在沒有藍綠支持下，輸是必然結局，也因此讓國民黨以人數優勢獲勝，自此民眾黨的「關鍵力量」備受質疑。

儘管如此，民眾黨認為他們在夾縫中仍交出成績單，民眾黨團副總召張啓楷接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，第一會期通過國會改革、《新住民基本法》、中小企業發展條例；第二會期重點是財政改革，通過《財政收支劃分法》、《吹哨者保護法》，民生經濟法案推動產創條例修正案，而今年新會期則鎖定在「司法改革」和「媒體改革」。

藍綠夾殺下戰功被攔走 罵名卻共同持有

對民眾黨這樣的小黨而言，就算現實開再多記者會、網路進行多少場直播，仍必須屈就於大黨，才能順利送出想推動的法案，也不用說國民黨一定要把名字放在民眾黨前面，更加深民眾黨「小藍」標籤；更可悲的是，如果是推出好的法案，苦勞不見得能被外界看到，可是「罵名」卻與國民黨共同持有。

▲民眾黨立委黃國昌與大法官尤伯祥在憲法法庭言詞辯論。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

好比來說，明明是藍白合作共推的國會改革，過半條文也是民眾黨版本，但藍委戰力薄弱，國民黨立委翁曉玲更屢次失言，近乎得仰賴民眾黨團總召黃國昌的論述能力，卻也成為綠營集體砲火對象，使民眾黨得不斷花時間召開記者會澄清。

另外，藍委原本提「公職人員選舉罷免法」修正案，主張增列罷免案通過門檻，為同意票必須超過被罷免人當初當選的得票數，結果引發外界強力反彈；因此民眾黨團提出，《選罷法》修正案需附身分證正反面影印本，希望杜絕「幽靈連署」，事後獲得國民黨團採納，並於去年底修正通過，不過行政院近期也提出覆議，遭藍白否決，未來發展備受關注。

週週開記者會表態立場 讓支持者清楚立場

除了社會上較多爭議的國會改革、《選罷法》修法外，民眾黨團在去年還有其他成績，張啓楷向《東森新媒體ETtoday》舉例，他曾代表民眾黨提案的公糧收購每公斤提高5元，民進黨反對提高，國民黨提案每公斤提高8元，最後表決是國民黨贊成民眾黨提案的5元，民進黨也沒反對，因此院會通過民眾黨版本。

張啓楷說，針對行政院要求調高電價，國民黨提案修法調高電價需經立法院審議，他代表民眾黨提案修《電業法》第49條條文，明訂電價審議委員會外部專家學者需超過二分之一、審查過程需公開透明，最後2黨都向民眾黨版靠攏，三讀通過民眾黨版本。

民眾黨團試圖透過空戰能力扭轉「小藍」印象，包括黃國昌每週一晚上都會開直播，向支持者交代自己與黨團在立法院做了哪些事，且黨團也週週召開記者會，希望向社會報告其立場與態度。張啓楷認為，民眾黨在立委席次上雖然是少數，但在理念和法案是「大白」，由民眾黨「定錨」後，讓藍綠向白靠攏，是決勝敗的關鍵力量。

▲新任的民眾黨團副總召張啓楷認為，民眾黨席次雖少，但仍有部分法案是藍綠向白靠攏。（資料圖／立院民眾黨團提供）

回顧去年一整年，儘管民眾黨面臨創黨以來最大危機，時任黨主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，但立院黨團仍照常運作。張啓楷認為，本來就一直按照柯文哲在2024總統大選期間的政見推法案，就像本會期將主推司法改革、媒體改革，也是柯當初就提過的內容，更是民眾黨一直以來的主張；至於決策部分，柯文哲過去在週二、五開晨會，黨團未因少了柯而中斷，仍持續8人集體討論、共同決策。

「稅收超徵」白委不同調 還有「2年條款」需解決

不過，儘管民眾黨認為仍維持柯文哲的基調，卻看出立委彼此間的意見不同。例如財政部日前公布去年超徵稅收5283億元，國民黨團拋出全民普發現金1萬元主張，人在美國的民眾黨立委黃珊珊，立刻在台灣時間12日於臉書發文，應先用於償還我國長期公債，並討論是否用於成立主權基金。

民眾黨立委麥玉珍也於當天表態，這筆鉅額稅收得考慮財政紀律，優先改善健全國家財務，再考慮用在重大公共政策與人民福祉上；張啓楷則認為，台灣2300萬人的肩膀上，每人都有25.6萬債務，所以主張先重視財政紀律，超徵5000多億先有部分拿去還債，若有剩下才發給民眾。

但黃國昌14日上午卻稱，晨會後黨團成員的共識，是要先開公聽會聆聽各界意見，再提出一個妥適且完整的計畫「還財於民」。究竟要直接發現金，或是優先還債，民眾黨目前尚未有明確答案，但這或許可成為撕掉「小藍」標籤的契機。

▲連年稅收超徵，是否應該普發現金，白委們提出諸多想法，黨團總召黃國昌表示先開公聽會再提計劃。（資料照／記者屠惠剛攝）

不僅如此，民眾黨團還有一項集體大考驗，正是「2年條款」規定，因為現有8名白委（黃國昌、黃珊珊、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷）在「2年條款」下，預計於2026年1月31日集體辭職，由後面的8名候任立委遞補。

但8名候任立委能力備受質疑，包括在前8名立委才剛就職時，不斷要各大辦公室幫忙辦立院出入證件，又或是想安插位置「提前實習」等，且論述能力尚有很大的進步空間，加上完全是素人參政，少了有經驗的立委帶頭，恐使民眾黨在國會戰力大減，更可能產生負面效應，影響2026年下半年的九合一大選結果。

據了解，民眾黨內已有一股勢力悄悄運作，想透過今年8月黨代表大會「廢除2年條款」，但目前還在檯面下討論階段，尚未正式浮出水面，然而若要廢除柯文哲制定的2年條款，屆時將在黨內掀起腥風血雨，尤其是如何安撫8名候任立委，成為一大難題，更不用說前8席立委若想繼續待在立院，一定要在今年上半年立下戰功，才能讓黨員信服。

然而前8席立委也擁有各自的問題待解，例如黃國昌「討厭民進黨」立場過於明顯，才導致國會改革後，民眾黨民調大大降低，至今看不到停損點，又或是吳春城《壯促法》爭議，目前由中評會立案調查，但黨內人士也坦言「誰敢懲處現任立委？」最重恐怕與黃珊珊處境類似，就是停權處分，但對沒要角逐2026的吳來說不痛不癢，更無助解決黨外質疑、司法調查。

另外，黃珊珊被支持者質疑「立場過於親綠」，先前投書《當代法律》反對翁曉玲版《憲訴法》，引發黨內的不諒解；可在整個黨尚未撕掉「小藍」標籤下，如何維持「中間路線」成為「真正關鍵少數」，穩住中間選民的支持，避免被國民黨稀釋票源，是否能討論嘗試與綠合作，而非提案等待藍綠妥協，恐怕也是民眾黨可以思考的方向之一。