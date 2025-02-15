雪埋17天回家了！女山友攀馬博拉斯橫斷墜崖　搜救隊搏命吊掛成功

記者高堂堯、黃資真／南投報導

8人登山隊日前攀登馬博拉斯橫斷時，其中1名女子在烏拉孟斷崖不慎失足滑落山谷，無法移動，南投縣消防局1月30日獲報後隨即啟動搜索，惟期間天氣惡劣積雪嚴重、連續鋒面來襲，直到今(15日)上午8時許再度出發搜救，並在斷崖下方約400公尺處尋獲罹難女子，並在下午運回花蓮。

▲女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



南投縣消防局1月30日上午7時許獲報後，隨即組成搜救隊趕赴救援，沿途發現女山友掉落的綠色哨子、2支登山杖，持續下切至150公尺深谷，但仍未見人影，惟因天候惡劣積雪嚴重，雪高及膝，且搜救同仁陸續有高山症反應，加上將有連續峰面來襲，搜索4天後決定先下撤。

經過多日監測天氣多方研判後，決定在今天上午8時搭配搜救人員申請直升機進行空勘，展開進行第二梯次搜救活動，終在烏拉孟斷崖下方約400公尺處發現罹難者，但現場坡度極為陡峭危險，拖吊作業之困難程度前所未見，一行人決定返回前進指揮所研妥搜救行動計畫。

中午12時30分，消防署特搜隊及玉山消防分隊共5名搜救人員再次搭乘直升機，滯空吊掛人員至現場，並在下午1時20分接觸罹難者，4名搜救人員於峭壁斷崖險境中，拖拉及挖掘障礙物後將大體打包後，再與直升機成功配合吊掛，下午3時1分成功降落花蓮德興棒球場後，將大體交由警方及家屬，順利完成本次艱鉅任務。本案也特別感謝內政部消防署特種搜救隊及內政部空中勤務總隊之全力配合，始得以完成此次不可能任務。

南投縣政府消防局提醒山友，冬季高山氣候多變，登山應審慎規劃，攜帶合適裝備，並隨時注意安全。