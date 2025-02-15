　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雪埋17天回家了！女山友攀馬博拉斯橫斷墜崖　搜救隊搏命吊掛成功

記者高堂堯、黃資真／南投報導

8人登山隊日前攀登馬博拉斯橫斷時，其中1名女子在烏拉孟斷崖不慎失足滑落山谷，無法移動，南投縣消防局1月30日獲報後隨即啟動搜索，惟期間天氣惡劣積雪嚴重、連續鋒面來襲，直到今(15日)上午8時許再度出發搜救，並在斷崖下方約400公尺處尋獲罹難女子，並在下午運回花蓮。

▲▼ 女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局1月30日上午7時許獲報後，隨即組成搜救隊趕赴救援，沿途發現女山友掉落的綠色哨子、2支登山杖，持續下切至150公尺深谷，但仍未見人影，惟因天候惡劣積雪嚴重，雪高及膝，且搜救同仁陸續有高山症反應，加上將有連續峰面來襲，搜索4天後決定先下撤。

▲▼ 女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

經過多日監測天氣多方研判後，決定在今天上午8時搭配搜救人員申請直升機進行空勘，展開進行第二梯次搜救活動，終在烏拉孟斷崖下方約400公尺處發現罹難者，但現場坡度極為陡峭危險，拖吊作業之困難程度前所未見，一行人決定返回前進指揮所研妥搜救行動計畫。

中午12時30分，消防署特搜隊及玉山消防分隊共5名搜救人員再次搭乘直升機，滯空吊掛人員至現場，並在下午1時20分接觸罹難者，4名搜救人員於峭壁斷崖險境中，拖拉及挖掘障礙物後將大體打包後，再與直升機成功配合吊掛，下午3時1分成功降落花蓮德興棒球場後，將大體交由警方及家屬，順利完成本次艱鉅任務。本案也特別感謝內政部消防署特種搜救隊及內政部空中勤務總隊之全力配合，始得以完成此次不可能任務。

南投縣政府消防局提醒山友，冬季高山氣候多變，登山應審慎規劃，攜帶合適裝備，並隨時注意安全。

▲▼ 女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼ 女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷，遺體遭雪埋17天後被尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死
明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區
日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」
Joeman昔被孫生媽偷錢八九千　「當場討債」衝突畫面流出
幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死

高雄碎屍案！水下攝影機再尋獲8塊人體殘骸　累計找回54塊

基隆監獄風雲！6受刑人圍毆牢友還罵「兇三小」　判拘20天

基隆運將沒禮讓挨罰6千　法官查出「行人沒要過馬路」判免罰

雪埋17天回家了！女山友攀馬博拉斯橫斷墜崖　搜救隊搏命吊掛成功

雲林男迷途倒阿里山小路旁　「機車不見鞋也沒了」幸運獲救

嫌托嬰中心太吵！男抓狂殺蟲劑狂噴報復　法院判拘役10天

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

國1林口路段「小客車突起火燃燒」5人急逃　車變廢鐵畫面曝

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死

高雄碎屍案！水下攝影機再尋獲8塊人體殘骸　累計找回54塊

基隆監獄風雲！6受刑人圍毆牢友還罵「兇三小」　判拘20天

基隆運將沒禮讓挨罰6千　法官查出「行人沒要過馬路」判免罰

雪埋17天回家了！女山友攀馬博拉斯橫斷墜崖　搜救隊搏命吊掛成功

雲林男迷途倒阿里山小路旁　「機車不見鞋也沒了」幸運獲救

嫌托嬰中心太吵！男抓狂殺蟲劑狂噴報復　法院判拘役10天

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

國1林口路段「小客車突起火燃燒」5人急逃　車變廢鐵畫面曝

台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死

林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

高雄碎屍案！水下攝影機再尋獲8塊人體殘骸　累計找回54塊

和李濤在警察局認識　李四端爆對方根本沒把他放眼裡

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

應援女神峮峮突現身麻辣火鍋店　親手餵食粉絲嗨翻

開箱曼谷最新「LV咖啡廳」！1招沒預約也吃得到　還能看免費展覽

本村炸雞全新「蜂蜜黑胡椒口味」期間限定賣！喊通關密語現折50元

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

社會熱門新聞

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

退休駕駛狂飆4.4KM75秒送醫　行車紀錄器曝光

新光三越氣爆！鄰居阿嬤為一事破封鎖線求償

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

即／北市單車騎士路口遭砂石車輾過　當場死亡

即／台3線嚴重車禍！麥拉倫失控衝民宅「整輛撞爛」

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

澳門七口遭砸「另一視角」曝！聽氣爆聲已來不及逃

雪埋17天回家了！女山友攀馬博拉斯橫斷墜崖亡

即／豐原系統櫃工廠大火！警消灌救中

更多熱門

相關新聞

水泥預拌車於馬赫坡墜20米深谷駕駛幸運獲救

水泥預拌車於馬赫坡墜20米深谷駕駛幸運獲救

洪姓男子今天早上駕駛水泥預拌車，行經仁愛鄉馬赫坡部落產業道路時，不慎連人帶車墜落20米邊坡深谷，所幸只有受傷；南投縣消防局派遣2消防分隊、會同神鷹搜救隊支援趕往救援，花費1個多小時才將洪男救上路面送醫，保住一命。

氣爆現場他喊：黑牌別救了　一圖看「重大事件檢傷分類」

氣爆現場他喊：黑牌別救了　一圖看「重大事件檢傷分類」

他見氣爆瞬間「剛好遇1狀況」　傷亡恐翻1倍

他見氣爆瞬間「剛好遇1狀況」　傷亡恐翻1倍

新光三越面試！主管喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出1個洞

新光三越面試！主管喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出1個洞

逛新光三越！她曝「恐怖氣爆當下」：以為要扁掉了

逛新光三越！她曝「恐怖氣爆當下」：以為要扁掉了

關鍵字：

馬博拉斯橫斷登山墜谷吊掛山難死亡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

退休駕駛狂飆4.4KM75秒送醫　行車紀錄器曝光

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面