　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞...高樓懸空

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲13樓氣爆後，現場景象曝光 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

台中新光三越今（13日）忽然猛烈氣爆，有4名民眾從12樓美食街被炸出，造成4死20輕重傷，疑為12樓美食街施工進行裝潢拆除時，不慎引發氣爆。一名網友透露，友人在百貨館內面試，不料主管突稱「大爆炸」，要對方趕快逃命，13樓玻璃窗牆直接炸出一個洞，外頭就是懸空的高樓。

一名網友在Threads表示，友人今天在新光三越館內面試，結果主管急忙告知「大爆炸快逃」，而友人當時位在13樓，所幸沒有因此受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，友人也拍下該樓層畫面，可見走道幾乎一片漆黑，只有逃生燈亮著；另一張景象更是滿目瘡痍，地上都是被震碎的磁磚，玻璃窗牆直接被炸出一個洞，外頭就是懸空的高樓，難以想像當時氣爆威力多麼猛烈。

底下網友回應，「威力居然可以把牆炸穿，太可怕了吧」、「隔壁棟的我已嚇爛」、「超可怕，在台灣突然跟我說大爆炸很難相信」、「天佑台灣」、「希望人都平安無事」。

據了解，台中新光三越發生氣爆後，該棟建築物的11、12、13樓，因強大的爆炸導致內部結構嚴重的毀損，並造成現場警消人員搜救難度，台中特搜大隊出動搜救犬抵達，對毀損坍塌樓層加強人命搜索，確保無其他民眾受困。

台中市政府統計，目前新光三越氣爆已經造成4人死亡、20人受傷。死傷者中包括一家七口澳門籍旅客，當中阿公、阿嬤當場慘死；曾孫女傷勢嚴重送往中國附醫開刀搶救中；另外一名新光三越女員工以及施工工人則因傷勢太重，送醫搶救後宣告不治。

新光三越總經理吳昕陽表示，目前最重要的事情是針對傷者，進行第一個階段的撫卹動作，新光三越身為一個社會上重要的購物場所，我們會盡所能針對該負責的、負上所有的責任。後續也會提供一個詳細的說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間
台韓賽G2中華隊打線出爐　陳傑憲感冒休息
新光三越災後「員工第一視角曝」！他嚇：要停業一陣子了
電影看一半氣爆！13樓影廳整層都粉塵　畫面曝
搜救犬逐層搜索！　台中新光三越內部慘況曝
新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到施工申請
新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞
台中新光三越嚴重死傷！集團高層急南下　總經理：盡所能負責

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

快訊／雨區擴大！「13縣市大雨特報」　下到晚上

年後血庫吃緊！O型血荒　台中高雄告急

新光三越災後「員工第一視角」畫面曝！他嚇壞：要停業一陣子了

電影看一半氣爆！他曝「椅子被彈起」驚恐逃：13樓影廳都粉塵

快訊／12縣市大雨特報！下到晚上

新光三越氣爆28傷患分送6院　衛福部：台中醫療量能足夠

2025 WBC資格賽開打！Hami Video與MOD熱血應援！棒球迷必搶「棒球加油包」優惠

新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞...高樓懸空

新光三越氣爆「炸滿粉塵」一片黑　老公目睹過程...她嚇到腳抖

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

快訊／雨區擴大！「13縣市大雨特報」　下到晚上

年後血庫吃緊！O型血荒　台中高雄告急

新光三越災後「員工第一視角」畫面曝！他嚇壞：要停業一陣子了

電影看一半氣爆！他曝「椅子被彈起」驚恐逃：13樓影廳都粉塵

快訊／12縣市大雨特報！下到晚上

新光三越氣爆28傷患分送6院　衛福部：台中醫療量能足夠

2025 WBC資格賽開打！Hami Video與MOD熱血應援！棒球迷必搶「棒球加油包」優惠

新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞...高樓懸空

新光三越氣爆「炸滿粉塵」一片黑　老公目睹過程...她嚇到腳抖

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

俄烏戰爭停火重建商機　裕民等散裝航運業績可望受惠

新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

新光三越氣爆「樓下一幕」　全場喊Respect

3／1龍抬頭！命理師曝禁忌、開運法　3生肖旺翻

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

恐怖氣爆「廠商急PO暫停營業」　網罵：新光自己靜悄悄？

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

台中立委「在新光三越外開直播」網罵翻

在日本見台人標配　他一查震撼：這麼有錢？

為什麼5G還沒辦法取代4G？　網點出4原因

未來三個月「超強運四生肖」

逛新光三越！她曝「恐怖氣爆當下」：以為要扁掉了

更多熱門

相關新聞

新光三越氣爆28傷患分送6院　衛福部：台中醫療量能足夠

新光三越氣爆28傷患分送6院　衛福部：台中醫療量能足夠

台中新光三越今（13）日上午11時33分發生氣爆，根據衛福部最新統計有28名傷患，分送林新醫院、台中榮總、中國附醫、澄清醫院、中山醫院、童綜合、6家醫院，都在台中市。衛福部醫事司表示，目前評估台中醫療量足夠，急救責任醫院也都有所準備。

台中新光三越氣爆嚴重死傷！集團高層急南下

台中新光三越氣爆嚴重死傷！集團高層急南下

廖偉翔氣爆現場開直播惹議！　江啟臣：除了救災人員其他人別靠近

廖偉翔氣爆現場開直播惹議！　江啟臣：除了救災人員其他人別靠近

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

關鍵字：

新光三越氣爆死亡美食街爆炸面試12樓

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面