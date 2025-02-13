新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞...高樓懸空

▲13樓氣爆後，現場景象曝光 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

台中新光三越今（13日）忽然猛烈氣爆，有4名民眾從12樓美食街被炸出，造成4死20輕重傷，疑為12樓美食街施工進行裝潢拆除時，不慎引發氣爆。一名網友透露，友人在百貨館內面試，不料主管突稱「大爆炸」，要對方趕快逃命，13樓玻璃窗牆直接炸出一個洞，外頭就是懸空的高樓。

一名網友在Threads表示，友人今天在新光三越館內面試，結果主管急忙告知「大爆炸快逃」，而友人當時位在13樓，所幸沒有因此受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，友人也拍下該樓層畫面，可見走道幾乎一片漆黑，只有逃生燈亮著；另一張景象更是滿目瘡痍，地上都是被震碎的磁磚，玻璃窗牆直接被炸出一個洞，外頭就是懸空的高樓，難以想像當時氣爆威力多麼猛烈。

底下網友回應，「威力居然可以把牆炸穿，太可怕了吧」、「隔壁棟的我已嚇爛」、「超可怕，在台灣突然跟我說大爆炸很難相信」、「天佑台灣」、「希望人都平安無事」。

據了解，台中新光三越發生氣爆後，該棟建築物的11、12、13樓，因強大的爆炸導致內部結構嚴重的毀損，並造成現場警消人員搜救難度，台中特搜大隊出動搜救犬抵達，對毀損坍塌樓層加強人命搜索，確保無其他民眾受困。

台中市政府統計，目前新光三越氣爆已經造成4人死亡、20人受傷。死傷者中包括一家七口澳門籍旅客，當中阿公、阿嬤當場慘死；曾孫女傷勢嚴重送往中國附醫開刀搶救中；另外一名新光三越女員工以及施工工人則因傷勢太重，送醫搶救後宣告不治。

新光三越總經理吳昕陽表示，目前最重要的事情是針對傷者，進行第一個階段的撫卹動作，新光三越身為一個社會上重要的購物場所，我們會盡所能針對該負責的、負上所有的責任。後續也會提供一個詳細的說明。