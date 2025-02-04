三星揭重心市場轉移「搶3萬↑高階機市場」　S25系列目標銷量曝光

記者蘇晟彥／台北報導

三星旗艦新機Galaxy S25系列 4 日開放預購，官方祭出只要到微風南山旗艦店「排隊預購」，頭香將可用1元加購價值99,990的Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機；此外，4日在媒體餐敘上台灣三星電子行動通訊事業部總經理 陳啓蒙也分享「SNAKE蛇年新希望」，指出在2024年600美元以上機種佔30%、300~600美元佔30%、300美元以下佔40%。而2024年已達到3:4:3，未來持續朝4:4:2邁進，將持續以AI進攻，盼高階機種的佔比能逐步升高。

▼台灣三星電子行動通訊事業部總經理 陳啓蒙在餐敘上分享「蛇年新希望」。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，透過第三方數據顯示，台灣AI手機市場滲透率約在17%左右，期盼今年透過S25的加持，能帶動整個台灣AI市場，他同時透露，在2024售出手機比例大約為300美元以下佔30%、300~600美元佔40%、600美元以上佔30%，期盼在2025年能夠將比例調整為2：4：4，今年希望將重心從原本600美金（約台幣1.9萬）的手機轉移到1,000美元以上的超旗艦價格帶。

此外，他也透露三星近年都著重在「長期經營」，以「成為無可爭議的Super Premium brand」為目標，制定五年計畫。而接下來三星也會有更多聯動相關計畫，目前將會在月底時與在新北舉辦的「Pokémon GO Tour：合眾地區」合作，將透過一系列的活動讓消費者能更認識AI手機厲害之處。

Galaxy S25旗艦系列在日前亮相後 ，近期已經有不少KOL、媒體開箱，在4日三星舉辦媒體餐敘上也宣布全新旗艦系列預購正式開跑，官方更是祭出許多加購好禮刺激買氣；此外，更在餐敘上宣布於指定三星智慧館（註一）購買指定旗艦機款並完成取機，可享NT$3,000電子禮券排隊禮之外，今（4）日再推出「Galaxy AI 星潮未來節」活動，週週加碼生態圈大禮：

凡於微風南山旗艦體驗館預購，並於2月11日排隊取機之消費者：

‧ 首位即可用1元加價購Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機（建議售價NT$99,900）

· 第2至第4位可用1元加價購Music Frame美學風格音響（建議售價NT$13,900）

除了先前展示的顏色外，三星商城也獨家販售酷黑、緋紅及紗金三種特別色。

註一：指定三星智慧館包含微風南山、台北三創、士林文林、蘆竹台茂、台中逢甲、文心秀泰、台南南紡、高雄瑞豐、高雄建國。詳情以官網為準。

▼三星商城將獨家販售特別色，將有酷黑、緋紅及紗金三種顏色。

