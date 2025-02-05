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電信三雄三星S25系列資費出爐　月付1399「這一款」0元帶走

記者蘇晟彥／綜合報導

三星旗艦新機S25系列在日前公佈售價後， 4日宣布正式開放預購，電信三雄（中華電信、遠傳電信及台灣大哥大）也同步宣布資費方案，中華電信推出 S25 256G 月付1,599元0元帶走；遠傳電信祭出Galaxy S25 256G 月付1,399元0元帶走，而台灣大哥大則同樣S25 256G 月付1,399元0元帶走。

▼遠傳、台灣大哥大最低用月付1399元就能將 S25 256G 帶走。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ S25,SAMSUNG S25,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信祭「舊機換新機」加碼折扣　月付1,599m元S25 256G 0元帶走

活動期間至中華電信完成預購Galaxy S25旗艦系列，除同享登錄送原廠配件購物金最高4,000元、Samsung Wallet悠遊卡加值金最高500元等三星限量早鳥禮；搭配精采5G月繳999元以上，中華電信再加贈「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元註2、提供加購Watch FE、Watch Ultra、Watch 7系列等折價1,000元~5,000元、耳機Buds3系列最高折3,000元。

▲▼ 中華電信,S25

遠傳電信S25 256G 月付1,399元空機0元帶走　VIP續約最高折5,000

即日起到遠傳搶先預購三星Galaxy S25全系列機款，遠傳更加碼多重預購好禮，除了手機舊換新最高折4,000元，還有VIP續約最高折5,000元、遠傳星機保行動裝置險第1個月0元、Spotify Premium首次訂閱3個月免費、防駭心守護、來電答鈴3個月免月租等加值優惠。預購新機並至三星活動網頁完成登錄，就送配件金最高4,000元，再抽價值超過11萬元三星AI影音大全配（內含三星65吋智慧顯示器、最新Music Frame、Galaxy S10+平板）；2月底前申辦再享獨家遠傳friDay影音/Netflix（二擇一）每月只要100元！

針對Galaxy S25 Ultra、S25+系列，空機更獨家推出包含智慧藍牙音樂眼鏡（價值5,990元）及保額高達15,000元手機保險的遠傳獨家「智慧視界悅享版」，與韓流星粉最愛的「宇宙萌星啟航版」，內容包含宇宙明星BT21組合包（價值3,530元）及保額高達15,000元的手機保險，限量活動組合售完為止。
 

▼遠傳電信Samsung Galaxy S25電信資費方案。

▲▼ 。（圖／遠傳電信）

台灣大哥大S25 256G 月付1,399元空機0元帶走　VIP續約最高折5,000

台灣大哥大於2月4日至9日開放預購，2月14日開賣。指定專案，即可0元帶走，還有老客戶購機專案價最高折2,000元，VIP續約最高折5,000元，同時提供舊換新活動，專案價最高折2,000元；預購三星Galaxy S25系列登錄送配件購物金最高4,000元和悠遊卡加值金最高500元，還有機會獲得三星The Freestyle微型智慧投影機第2代(市價28,900元)，輕鬆享受高畫質、大螢幕的專屬影院。此外，於myfone網路門市購買Galaxy S25系列新機，即可抽Dyson三合一涼暖空氣清淨機(市價20,900元)等萬元好禮，若搭配5G 月租999元以上資費，再送1,000元momo幣，預購期間加碼抽2,000元myfone online電子禮券。

▼台灣大哥大Samsung Galaxy S25電信資費方案。

▲▼ 台灣大哥大S25 。

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