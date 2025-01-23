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三星Galaxy S25系列4色亮相　主打更人性化AI助理、 規格小升級登場

記者蘇晟彥／台北報導 

三星在23日凌晨的「Galaxy Unpacked 2025」上，正式揭開Galaxy S25家族神秘面紗，今年仍以「AI作為主打」，將導入更多人性化功能，提升使用者的工作效率；在鏡頭上，僅有S25 Ultra 超廣角鏡頭畫素升級至 5,000 萬畫素，其餘維持，此外，S25 Ultra、S25+＆S25都分別提供4種顏色，詳細售價、上市時間靜待官方宣布。

▼今年S25 Ultra（上圖）、S25+＆S25（下圖）都分別推出4種顏色。（圖／ETtoday）

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

今年一如發表會所揭露，將全新推出 Galaxy S25 Ultra／S25+／S25 共三款機種，今年以AI做為主題，不管是在智慧助手、相機拍照後的AI增強都有所提升，根據三星官方提供資料，2025 年 AI 手機滲透率將自 2024 年的 18% 提升至 31%，此外，IDC 亦預期，2028 年 AI 手機於智慧型手機市場比將達 70%，人工智慧將逐漸走進全民日常生活。

在規格方面，Galaxy S25 旗艦系列採用 Galaxy 專屬高通 Snapdragon 8 Elite 行動平台，CPU 較前代（S24系列）提升 37%，GPU 較前代提升 30%，NPU 較前代提升 40%，提供更快的處理速度，更卓越的能源效率與運算能力，助力 AI 高效表現。此外，亦透過 ProScaler 和 mDNle 技術，以 AI 提升觀看體驗，螢幕顯示品質較前代提升 40%。結合晶片效能升級與 Vulkan Engine 遊戲優化，為玩家帶來更流暢的行動遊戲體驗，相比前代光線追蹤表現提升 40%，讓畫面更逼真生動。

此外，Galaxy S25 旗艦系列採用更大的 Vapor Chamber，Galaxy S25 Ultra 面積較前代提升 40%，散熱效果再提升，即使長時間高負載運作，依然能穩定運行。在機身部分採用圓潤邊角，握持更舒適，螢幕部分則是最新一代康寧 Corning@ Gorilla@ Armor2，提升耐刮擦和抗反射性。

Galaxy S25 Ultra 搭載 6.9 吋 O 極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕，支援 1 至 120Hz 畫面更新率。具備 5,000mAh 電池容量。搭載最高 2 億畫素主鏡頭、1,000 萬畫素 3 倍光學變焦與 5,000 萬畫素 5 倍光學變焦鏡頭，可支援最高 100 倍超高倍變焦、5,000 萬畫素超廣角鏡頭，及 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。提供 12GB RAM + 256GB / 512GB / 1TB ROM 版本。

Galaxy S25+ 搭載 6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕，支援 1 至 120Hz 畫面更新率。具備 4,900mAh 電池容量。搭載最高 5,000 萬畫素主鏡頭，及 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。提供 12GB RAM + 256GB / 512GB ROM 版本。

Galaxy S25 輕巧機身搭配時尚風格，搭載 6.2 吋 O 極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕、FHD+ 解析度，1 至 120Hz 畫面更新率，電池容量 4,000mAh，具備最高 5,000 萬畫素主鏡

▼Galaxy S25系列搭載高通Snapdragon 8 Elite，在其他規格皆有提升，但整體並沒有太突破的進展。

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

手機界的單眼超進化
而一直被譽為「演唱會神機」的S系列，在這次Galaxy S25 Ultra 超廣角鏡頭畫素升級至 5,000 萬畫素，不僅能捕捉更多細節，亦提升夜間攝錄表現。在超廣角鏡頭上新增對焦小幫手，微距拍攝清晰度較前代提升 4 倍；Galaxy S25 旗艦系列配備升級版 ProVisual Engine，顯著提升相機表現。運用 AI 技術夜拍降噪效果再提升，憑藉全新 Spatio Temporal Filter，能更精準辨識移動與有效減少低光源環境拍攝的雜訊，捕捉清晰影片。

此外，支援 10-bit HDR 錄影，色彩豐富度提升 4 倍，畫面更具層次感。

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）


Galaxy S25 系列　更人性化的 AI 手機
 Galaxy S25 系列將 Galaxy AI 加入許多人性化的 AI 功能，提供更直覺便捷的使用體驗。

生產力助手

攜手 Google 打造優異 AI 體驗，Gemini Live 可理解更復雜對話，並讀取照片、Youtube 影片内容等，提供更具深度的建議。
．跨 App 執行：透過語音指令，無縫執行跨應用程式的多重複雜任務，支援 Google 多種應用程式 Samsung 應用程式及 Spotfy、WhatsApp 等。與好友共同規劃旅行時，能在查詢機票同時，將航班資訊傳送訊息給朋友；或是烹飪美味料理時，請 AI 根據教學影片替換特定食材，並自動整理成 Notes 筆記。
．寫作助理：不僅能提供寫作風格、拼字文法建議，更新增摘要、表格生成及項目符號紙整，有效歸納重點，提升工作與學習效率。
．瀏覽助理：除了將新聞資料内容進行摘要、翻譯外，更新增朗讀重點功能，並可根據 1 倍、1.5 倍等速率進行朗讀，用「聽」的方式掌握資訊，無論是通勤、處理家事都能充分利用瑣碎時間。
．繪圖智慧助理：塗鴉轉圖像功能升級，現可透過輸入文字生成圖像，亦支援匯輯，讓創作過程更趣味。
．分享有趣的故事，想回應卻找不到合適的表情？透過三星鍵盤內建的 AI，輸入文字指令，便能生成專屬貼圖，並提供塗鴉、3D 卡漫風或繪畫風格。

【AI 多模搜尋】
再進化：根據當前選取的內容，自動辨識並提供下一步的建議。例如將為桌布、自動檢查選取段落的文法或進行摘要、將照片快速開啟生成式圖像消除路人。

口語即搜尋：
圖庫搜尋：想要從上千張家庭照找出經典時刻，只需說出「找出去年兒子坐在海灘的照片」，就能立刻重溫美好回憶。
設定搜尋：使用語音指令便可輕松調整如字體大小等各項設定，無須層層頁面尋找。

【溝通大無礙】
智慧通話助理：新增即時通話錄音&摘要，將通話内容轉成文字逐字稿並摘要重點，輕鬆回顧通話內容。

【個人貼心小助理】
Now Brief（個人頭條）：針對對用户生活態，提供實用的個人化建議，宛如行動祕書。如手機將匯報當日日程，快速查看昨日的睡眠數據、今日天氣、重點新聞排，輕鬆掌握一天大小事；夜晚則貼心總結當日活動，回顧精彩照片，並提的旅程。

Now Bar：將日常操作和常用的應用程式整合至鎖定畫面，集中管理個人娛樂，在無需解鎖的狀況下輕鬆查看各種訊息和通知。如外出移動時無法追蹤球賽狀況，透過 Now Bar 上快速查看即時比分，掌握最新動態。

▼三星在近年積極打造AI，在專屬的「三星AI」上增添許多便捷功能。

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

全球上市資訊
Galaxy S25 Ultra 將推出鈦灰（Titanium Gray）、鈦空藍（Titanium Silver Blue）、鈦銀（Titanium White Silver）、鈦黑（Titanium Black）四色選擇。
Galaxy S25、S25+ 將推出深海藍（Navy）、冰藍（Ice Blue）、迷綠（Mint）、炫灰（Silver）

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

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