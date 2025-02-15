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美國婆婆來台玩「搭高鐵1狀況」超衝擊　下車急問：不能有聲音？

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲高鐵車廂。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「美國婆婆來台灣的文化衝擊！」一名人妻透露，婆婆在高鐵上與寶寶玩耍，但一時太興奮，孩子忽然發出尖笑聲，就怕引來異樣眼光，於是原PO趕緊給寶寶吃奶嘴緩和情緒。事後，婆婆納悶詢問，車廂內不能有聲音？而原PO解釋，是怕其他乘客需要休息怕吵，文章引發不少網友點頭秒懂。

一名女網友在Threads表示，美國婆婆與大姑來台灣遊玩，發生不少文化衝擊，讓原PO有趣記錄下來，他們一行人帶著嫩嬰搭高鐵時，一路上寶寶非常乖巧安靜，婆婆開始逗弄玩耍後，寶寶開心發出尖笑聲。

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當下原PO急忙塞奶嘴，才讓寶寶興奮情緒緩和下來，下車後，婆婆好奇詢問「一點聲音都不能有嗎？」原PO解釋，因為晚上怕其他乘客太累，需要休息怕吵鬧，因此她認為謹慎一點比較妥當。

原PO也提到，婆婆與大姑搭完高鐵後，對於車廂乾淨環境，且快速方便感到非常讚。

另外，台灣交通部分，像是紅燈不能右轉，讓婆婆與大姑直呼驚奇，至於機車狂鑽的現象則是「嚇死了！」

文章曝光後，引來網友熱議，「真的，高鐵真的一點點聲音都不能有，超怕被PO網公審，我帶小孩親身經歷過，媽媽的神經蹦到最高點，覺得坐高鐵好累」、「高鐵真的不要聲音比較好，很多人都在睡覺休息」、「要帶去搭捷運，高捷北捷都一樣，不能吃東西或喝東西」、「不要說你美國來的婆婆，我住鄉下，去北部時看到機車鑽，我也會很害怕」、「我媽來美國的第一個衝擊：紅燈可以右轉？」「覺得只要是正常範圍之內的交談對話與笑聲，而不是刻意大聲喧嘩哭鬧打罵，應該都是合理範圍之內，本來就是社會上正常會有的」。

本文獲原PO授權

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