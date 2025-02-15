外地人的百慕達三角　潮州鎮路口「每天有人逆向」成熱門話題

▲潮州鎮中山路與新生路口逆向停車等紅綠燈 。（圖／取自屏東縣潮州鎮社群臉書）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮新生路與中山路口，不時出現駕駛打算左轉中山路往南方向，卻直接跨越中間雙黃線，停在對向車道等綠燈，黃姓網友將車輛違規畫面po在「屏東縣潮州鎮」臉書，戲稱該路口是「外地人的百慕達三角洲」，引來網友熱烈討論；對此潮州警分局今(15)日表示，用路人可以檢舉，警方將開單告發，以維護用路人安全與交通秩序。

黃姓網友po圖文在「屏東縣潮州鎮」臉書，指「外地人的百慕達三角洲」；「中山新生路口」、「時常有車逆向」；而照片中明顯看到一台紅色自小客車逆向停在中山路與新生路口等候紅綠燈號誌轉換。

原po後，引來網友熱烈討論；「我以前逆向過一次，自己舉手」、「順著三角公園的角度轉過來就在這裡，後來我才驚覺這裡是單線雙向道」；「裡每天都有外地人逆向行駛」。

「根本就不是外不外地的問題」、「這個是根本不看標線的三寶」、「向罰不多，開久了都不怕」、「我在這裡遇過三次車子逆向，我不常開這條路，所以頻率真的算很高」」、「超扯超扯…警察局前面還這樣開」。

「習慣內車道左轉」、「我自己逆向過一次」、「我幹過一次。還不自覺。回家回想右方車子怎麼不走。才發現………」、「這邊只是路口不對稱」、「斑馬線沒有退縮、左轉車沒有安全地方可以等待」、「我也遇過，還按我喇叭」。

潮州警分局表示，鄉親可檢具影像證據資料於屏東縣政府警察局交通隊網站檢舉該車輛，經本分局查證後據以告發，以維護用路人安全與交通秩序。潮州分局聯絡電話08-7882020分機0。