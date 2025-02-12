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《哪吒》大賣！玩具工廠一天生產20萬個哪吒　40條產線搶搭順風車

▲哪吒電影大賣，獨家IP授權玩具工廠也獲得紅利。（圖／翻攝紅網）

▲哪吒電影大賣，盲盒玩具在市場上也受到民眾歡迎搶購。（圖／翻攝紅網）

記者魏有德／綜合報導

截至2月10日晚上20時，大陸國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》總票房成績突破85億元（人民幣，下同），刷新大陸影史票房紀錄，周邊產品也隨之水漲船高，公仔玩具等更是供不應求。獲得獨家授權的湖南桑尼森迪玩具製造有限公司自農曆春節初一起，便在網路上售出45萬套盲盒，實體店面也售出1000萬套，正進一步爭取拿下全球版權。

▲哪吒電影大賣，獨家IP授權玩具工廠也獲得紅利。（圖／翻攝紅網）

▲獲得獨家IP授權的玩具工廠加緊趕工生產。（圖／翻攝紅網）

《湖南日報》報導，桑尼森迪的抖音號24小時直播銷售哪吒周邊產品，短短幾天，粉絲從60多萬增加到了120萬。每天都持續不斷有人關注，並在直播間下單，桑尼森迪董事長助理楊振麟表示，「現在的訂單已經達到了50萬套，一套含6個公仔。」

為應對瘋狂的市場需求，桑尼森迪在大陸五個生產基地、40條生產線24小時不間斷加緊趕工出貨，60%用於生產哪吒周邊相關玩具公仔，每天預估可生產40萬個，其中，哪吒這個角色就佔了半數。

楊振麟坦言，「哪吒周邊產品」是工廠十多年來所有IP中最火爆的，也是目前潛力最大的一個IP，「我們預測，目前光是哪吒周邊產品，就能讓我們在半年以內創造兩個億的收入。」

▲哪吒電影大賣，獨家IP授權玩具工廠也獲得紅利。（圖／翻攝紅網）

▲玩具工廠24小時流水線可產出約20萬個哪吒周邊玩具。（圖／翻攝紅網）

此外，電影播出後，石磯娘娘、申公豹、申小豹等角色也受到民眾歡迎。桑尼森迪根據劇情，還設計出坐在豬上的太乙真人，坐在蓮花上的哪吒，石磯娘娘、申公豹、申小豹等角色也在加緊設計和生產，預計三月中旬便可推出全新的形象。

楊振麟強調，「市場的需求還處於上升期，頂峰還沒有到來。預計哪吒今（2025）年一定會成為我們國內最大的一個爆品。現在一方面在加緊新產品的設計和生產，一方面也在和版權方談下一步的合作，爭取拿下全球版權。」

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