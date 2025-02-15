高人指點！港男星宣布出家　網友狂問「受刺激？」曾被嫩模女友甩

▲43歲港星李日朗突然宣布出家。（圖／翻攝 臉書李日朗 Don Li ）

記者任以芳／綜合報導

香港演藝圈男星一則出家消息引起關注。43香港藝人李日朗在自己社交媒體PO出剃髮、身穿素色僧袍的照片，定位顯示正在印度某寺廟修行。配文稱「還沒習慣沒有頭髮的自己」。外界爆料，他是「短期出家」之後還是會回到娛樂圈，

疑似近年演藝事業不太順遂，又與交往六年女友分手後一直單身，透過短期出家讓自己累積福報。

李日朗短期出家消息引起港、陸媒體關注，已經有很長一段時間沒有新聞的李日朗，竟然跑到印度剃度出家，令外界頗感意外。

從李日朗在社交媒體上分享的照片顯示，他接受剃度儀式，落髮為僧，穿上修行袈裟，跟隨僧侶學習打坐念經，額頭還點著傳統吉祥痣。他自己也留言表示，「還沒有習慣沒有頭髮的自己」。

李日朗宣佈剃度出家之後，不少網友留言，「李日朗是受了什麼刺激？」據知情人士爆料，李日朗經高人指點，此次印度之行是短期出家，當地高僧稱此舉可為他與家人累積福報。

▲ 香港業界認為李日朗短期出家是一種營銷手法。（圖／翻攝 臉書李日朗 Don Li ）

即使落髮為僧，李日朗做好身材管理，沒有中年男子的油膩感，加上一張不顯老的娃娃臉，目測像是30多歲。眼尖網友也發現，他的行李箱裡還塞著劇本和健身器材，做好隨時準備回歸娛樂圈。

根據資料顯示，李日朗曾是香港TVB力捧的小生，在2003年的青春劇《當四葉草碰上劍尖時》中飾演青澀校草，與唐詩詠、黎諾懿組成的校園CP專圈少女粉。二十年過去，同期藝人已熬成一線，他卻始終在二三線徘徊。2017年離巢轉戰內地後，雖然戲約不斷，但始終缺乏能讓觀眾記住的代表角色。

綜合港媒報導，2022年李日朗高調宣佈回歸TVB時，可惜在《隱形戰隊》等劇集，戲份還不如新晉港姐。有劇組人員透露，他私下常向監制毛遂自薦，甚至主動提出試戲。

▲ 港星李日朗交往6年嫩模女友一年前轉向富商環抱。（圖／翻攝 臉書李日朗 Don Li ）

除了事業起伏，李日朗的感情史同樣充滿戲劇性。去年香港娛樂圈最大的八卦之一是李日朗與拍拖六年的模特女友黃靜藍分手。這對曾被港媒稱為「長短腳之戀」的情侶常在社交平台大秀恩愛。

去年初女方突然單方面宣佈分手，迅速交往上身家過億的富商，原本李日朗希望挽回，受訪時還說是「暫時分手」，女方無縫接軌的戀情一年後登記結婚。有知情人透露，李日朗得知復合無望，當時情緒崩潰，甚至在劇組失聲痛哭。

李日朗這次突然出家，剃度儀式上，被問及感情狀況時，他只雙手合十說，「一切隨緣。」被業內人士解讀可能是一種「營銷」手段，最終目的希望回娛樂圈。