他目擊「澳門7口遭砸」急載2歲女童送醫　還原經過：不只我在幫忙

▲澳門鄧氏一家七口到台灣旅遊，不料遇上新光三越中港店氣爆，被掉落的碎片砸中2死5傷。（圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中新光三越中港店13日發生氣爆，掉落的碎片砸中1樓從澳門到台灣旅遊的鄧氏一家七口，導致一家七口2死5傷。氣爆發生後，有一名目擊事故的蔡姓男子立刻伸出援手，開車載鄧父、母與2歲女童送醫搶救，他事後也不居功，表示開車的過程中，許多駕駛都紛紛讓路，讓他覺得不是只有他在幫忙。

根據《中天新聞網》報導，居住在南投埔里56歲蔡姓男子13日上午開車載朋友準備到新光三越中港店購物，不料抵達時剛好遇到氣爆事故，原本打算趕緊離開的他，然而離開前他突然看見澳門2歲女童全身是血倒臥在媽媽懷中，媽媽不斷痛哭，爸爸也在一旁著急，決定伸出援手。

蔡男回憶，他決定幫忙後，立刻下車詢問，需不需要幫忙送醫，接著他就載著3人前往台中澄清醫院，過程中由於女童已陷入昏迷，他怕來不及救援，因此沿路闖紅燈，並搖下車窗大喊「我在救人麻煩讓路」，沒想到許多車輛、行人聽了都紛紛讓他先過，讓他覺得不是只有自己在救人，大家都在幫忙。

蔡男將3人送到醫院，待女童進入診間急救後，又趕緊載女童父親回到事發地點，才得知其他親人已經被送醫，他離開前擔心女童父親連絡不上親人，還特別加了對方的微信，並致電給警方協助幫忙聯繫，事後也持續透過微信關心女童狀況，祈求女童可以撐過難關。

2歲女童被送到澄清醫院後，由於傷勢實在太嚴重，插管後在父母的陪同下，又緊急轉送到中國醫大兒童醫院進行開顱手術。醫師指出，女童頭部外傷十分嚴重，腦部出現腫脹，有腦出血、嚴重腦傷，術後送往加護病房觀察，雖然有呼吸心跳，但情況仍不穩定，未來2、3天將會是關鍵期。