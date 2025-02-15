52歲乘客高鐵上昏厥無呼吸心跳！男大生「跪地搶命」把他救回來

▲52歲男子搭乘高鐵昏倒，楊庭豪順利將人救回來。（圖／台中市政府）



記者游瓊華、柯振中／台中報導

一名年約52歲的男子11日搭乘高鐵時突然昏厥，失去呼吸心跳，情況十分危急。所幸當時台中市政府消防局專責救護隊志工、仍在就讀大學的楊庭豪搭乘同一班高鐵，發現狀況後憑藉專業急救訓練，立即施以心肺復甦術（CPR），並運用車內的自動體外心臟去顫器（AED）進行電擊，成功在高鐵抵達台中站前恢復男子心跳與意識。

事件發生時，列車仍在行駛中，車廂內乘客驚慌不已。楊庭豪沉著應對，確認患者狀況後，立刻採取標準急救流程，一邊進行CPR，一邊請車上人員協助尋找AED並通報列車長與台中站的救護單位。急救過程中，他持續對男子進行胸外按壓，並根據AED指示進行適當電擊，爭取黃金搶救時間。

▲楊庭豪是台中市政府消防局專責救護隊的志工。（圖／台中市政府）



消防局指出，經過一連串有效緊急處置，男子在高鐵抵達台中站前恢復心跳與意識。當列車抵達台中站時，消防局的救護車隊早已在月台待命，楊庭豪隨即將患者的狀況與急救過程回報給專業救護人員，確保病患後續治療順利銜接。患者經過初步檢查後，隨即被送往醫院進一步治療，目前狀況穩定。

消防局表示，楊庭豪第一時間展現了專業能力與無私奉獻的英勇行為，不僅成功挽救了一條生命，也成為全民學習急救知識的最佳典範。此次成功急救案例，再次凸顯CPR與AED在關鍵時刻的重要性，呼籲民眾可積極學習CPR及AED操作，關鍵時刻能挺身而出，為生命爭取更多機會。