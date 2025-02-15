新光三越本部長哽咽承諾「全力支持家人」　網曝她921往事：初心不變

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記者趙蔡州／綜合報導

台中新光三越13日氣爆造成4死38人傷，新光三越本部長曹美虹14日出面說明處理進度，除了讓300多名員工帶薪休假外，也會盡力支援罹難者家人安頓，對家屬的哀傷感同身受。有網友回憶，當年921大地震時，曹美虹還在廣三SOGO任職樓管，就非常關心下屬，如今看起來初心不變。

▲網友原文。（圖／翻攝自Threads）

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有網友在Threads回憶說，曹美虹921大地震時還在廣三SOGO任職樓面主管，地震隔天櫃姐照常準備上班，「她要大家不要動，她有戴手套，她來就好，也讓大家通知沒到現場的櫃姐不要來，當時還沒有社群平台，如今又看見她站上媒體版面，又讓我回想到這件事」。

其他網友看了也紛紛表示，「曹部長是最體恤員工的，懷孕的櫃姐可以在賣場坐下來，是由她開始的」、「當時的媳婦如今熬成婆了，只因初衷未變，始終是個真心待人的好人，願逝者安息，加油新光三越」、「新光跟XX他們家比已經很優秀了」、「好主管值得尊敬及信服」。

▲新光三越本部長曹美虹說明處理進度。（圖／記者陳以昇攝）

新光三越本部長曹美虹14日出面說明事故處理進度，針對外界質疑新光三越第一時間未積極處理，氣爆後30小時才有正式的記者會。曹美虹表示，公司第一時間以救災為優先，除了啟動緊急機制，協助患者進行更好的治療，配合市府救災外，也成立受害人專線，給予同仁、小部分未顧及的消費者即時協助。

曹美虹也強調，除了積極配合救災，新光三越同時也在全力善後，包含14日上午澳門罹難者家屬來台，公司派人從桃園接機陪伴，協助處理來台期間的各項事宜，談到罹難者，她一度在鏡頭前哽咽，表示對罹難者家屬的哀傷感同身受，會全力支援罹難者家人安頓，所有該負的責任絕對不會逃避。