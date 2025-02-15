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發災難財？女直播主連2天現身新光三越氣爆現場　講進度兼賣產品

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越發生氣爆後，有直播主連續2天到現場，除了講解進度以外，還賣產品。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中新光三越氣爆案震驚全台，許多台灣人相當關心修復進度。沒想到，疑似有陸籍直播主連續2天在現場開直播，並且販售產品，行為令外界感到傻眼。

回顧這起事件，新光三越中港店12樓美食街13日中午11點33分發生氣爆，當時建築外牆被震碎，有大量建材被震落，現場一片狼藉。事故發生以後，一共造成4人死亡，就醫的傷患至今已有38名，台中市長盧秀燕為此下令，在調查清楚、確認安全無虞前無限期停業。

根據衛福部資訊，14日晚間6點緊急醫療管理系統（EMS）與醫院回報統計，就醫傷患總共有38人，其中3人OHCA，其餘則是一般病房6人、加護病房5人、出院24人。目前仍有11人在接受治療中。

而根據調查，案發20分鐘前，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥的位置。後續有廠商使用砂輪機切割瓦斯管線，前往東北側施工時，突然發生爆炸。內政部消防署組長鄭志強指出，初步判斷裝修與爆炸案有相關性。

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越發生氣爆後，有直播主連續2天到現場，除了講解進度以外，還賣產品。（資料照／記者許權毅攝）

根據《東森新聞》報導，這起意外引起台灣人震驚，沒想到有陸籍直播主疑似發災難財，連續2天到場開直播，除了講述氣爆案進度，還對著鏡頭介紹物品。後續經過查詢，直播主手中拿著物品，疑似是來自大陸的養生類產品。

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