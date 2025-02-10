桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

▲8歲男童在賞燈時不慎與家人走失，機警的他向經過的員警求助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

2025台灣燈會在桃園機場捷運A19站旁的「光的遊戲場-城市聚光燈」燈區，並且有多元市集小吃攤位區，桃園區8歲李姓男童與家人一起來觀看絢麗奪目的卡比獸、皮卡丘等燈展，因為人潮擁擠而走散了，非常慌張，所幸機警的李童向剛好經過的龜山分局員警求助，員警帶回機動派出所由服務台進行廣播「尋人啟事」後由家人前來帶回。

▲透過廣播協尋，順利找到家人。（圖／龜山警分局提供）

台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊舉辦，龜山警分局負責機場捷運A19站旁的「光的遊戲場-城市聚光燈」燈區，並且有多元市集小吃攤位區，昨晚適逢星期日假期，燈區及市集出現滿滿人潮。

家住桃園區李姓男童與阿姨、姨丈一起來觀看絢麗奪目的燈會、卡比獸、皮卡丘等，李童在多元市集與家人因為人潮擁擠而走散，雖然慌張，但機警的他立即向剛好步巡經過的龜山分局員警求助，員警帶回I14服務區的機動派出所，由服務台進行廣播「尋人啟事」。約10分鐘後，阿姨及姨丈一行人匆忙趕到機動派出所找人，李童與家人團聚後露出笑容，開心向警察哥哥說謝謝，繼續逛展區吃美食。