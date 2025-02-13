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別去新光三越現場看熱鬧！　網推一App可零時差掌握

台中新光三越12樓今（13）日中午疑似發生氣爆事故，大樓外牆全被炸開，建築結構散落街道。（民眾提供）

▲台中新光三越12樓今（13）日中午疑似發生氣爆事故，大樓外牆全被炸開，建築結構散落街道。（圖／民眾提供）

圖文／鏡週刊

台中新光三越12樓今（13）日中午疑似發生氣爆事故，疑似因建築施工作業導致慘重意外，造成多人傷亡。新光三越大樓外牆全被炸開，建築結構散落街道，警方已封鎖附近道路。有網友在社群平台threads上呼籲，不要為了看熱鬧靠近事故地點妨礙救災，可以下載即時路況app，透過連線監視器畫面了解現況。

台中新光三越疑似發生氣爆意外，警消立即趕往現場搶救。因事故現場位於鬧區，加上正值中午，車流量較多，有救護車回報中途遇上塞車，卡在車陣裡。

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在即時路況app上找到事發地點附近「台灣大道」的監視器，就可以連線看到即時畫面。（翻攝網路）

▲在即時路況app上找到事發地點附近「台灣大道」的監視器，就可以連線看到即時畫面。（圖／翻攝網路）

有網友在社群平台threads上發文呼籲，現場非常危險，請大家不要為了看熱鬧而到現場，妨礙救援工作，如果有意了解現場情況，「可以上網看即時路況」。只要在應用程式商店搜尋「即時路況」，就可以下載應用程式，開啟後找到「台灣大道」一帶的連線監視器畫面，即可零時差掌握現場情形。

台中市消防局表示，本次爆炸疑似是12樓施工導致，詳細原因仍待進一步調查，目前已累積11死傷。行政院長卓榮泰稍早已指示內政部消防署及衛福部支援，台中市政府也開設2級災害應變中心並成立緊急應變小組，新光三越並宣布緊急封館一天。


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