2025亞洲最富家族出爐！台灣國泰蔡家上榜　身家309億美元

▲國泰蔡家名列第6。（圖／資料照）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博13日整理出2025年亞洲最富有20個家族，榜首由印度信實工業董事長安巴尼的家族（資產約905億美元）奪下，資產估約905億美元，台灣擁有國泰、富邦集團的蔡家位居第6名，資產估約309億美元。

彭博指出，美國總統川普展開第二總統任期，才短短上任數周，外交攻勢、大規模關稅威脅等就已經震撼全球，遠在距離華府半個地球的亞洲，企業巨頭正努力應對。如今似乎只有一件事是肯定的，那就是未來這4年對於亞洲最富有家族來說，不太可能平靜度過。

現階段最重要問題就是，川普關稅與其他國家政府徵收的報復性關稅覆蓋區域範圍以及持續的時間會有多長。若是打關稅戰，南韓三星電子集團李氏家族與中國大陸鋁產品製造商宏橋集團的張家（排名第11）將面臨風險。

馬來亞銀行證券指出，川普關稅可能加速「中國加一」（China Plus One）趨勢，把外國投資重新引導至東南亞。這使得泰國Chearavanont家族擁有的CP集團食品生產部門可能成為贏家。

亞洲最富有家族榜首的印度信實工業董事長安巴尼與川普家族則有密切關係，他與妻子出席川普就職典禮。

值得注意的是，台灣國泰、富邦的蔡家名列6名。文中提到，蔡氏兄弟在1962年創立國泰人壽，並在1979年分為蔡萬霖的國泰人壽和蔡萬才的國泰產物保險，而國泰保險也在後來更名為富邦產險；該家族目前控制著台灣的兩間大型金融控股公司，同時涉足房地產和電信等領域。

以下為2025年亞洲最富有20個家族的前10名

1.印度安巴尼家族：信實工業，資產約905億美元

2.泰國Chearavanont家族：卜蜂集團CP Group，資產約426億美元

3.印尼Hartono家族：針記菸草、中亞銀行，資產約422億美元

4.印度Mistry家族：Shapoorji Pallonji集團，資產約375億美元

5.香港郭得勝家族：新鴻基地產，資產約356億美元

6.台灣蔡氏家族：國泰金控、富邦金控，資產約309億美元

7.印度Jindal家族：OP Jindal集團，資產約281億美元

8.泰國Yoovidhya家族：TCP集團，資產約257億美元

9.印度Birla家族：Aditya Birla集團，資產約230億美元

10.南韓李氏家族：三星電子集團，資產約227億美元

▼亞洲前25大富有家族，冠軍由印度安巴尼家族（Ambani）拿下。（圖／路透社）