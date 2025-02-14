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新竹代理市長邱臣遠率團訪問新加坡　聚焦青年交流、數位治理、城市發展

▲新竹代理市長邱臣遠率團訪問新加坡，聚焦青年交流、數位治理、城市發展。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲新竹代理市長邱臣遠2月18日將率團訪問新加坡。（圖／翻攝邱臣遠臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市代理市長邱臣遠將於2月18日率團啟程前往新加坡，展開為期五天的市政考察之旅。邱臣遠此次出訪將鎖定「城市治理」、「青年交流」、「智慧交通」、「數位治理」及「宜居永續」五大核心議題，透過實地參訪與交流，深入了解新加坡的城市建設與數位治理經驗。此外，訪問團也會結合新竹市青年發展中心辦理的「2025青年國際交流赴新加坡參訪活動」，共同與新加坡學界及青年代表在「青年雙城．國際視野」論壇中探討國際視野，拓展台星青年對話。

邱臣遠表示，他這一次的訪問不僅是市政考察，更希望藉此機會深化台星之間的合作交流，尤其在智慧城市建設與科技治理方面，雙方有許多可以互相學習與借鏡之處。

他指出，去年12月新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑曾拜訪竹市府，當時雙方便針對智慧治理、科技發展及青年永續等議題深入對談，盼能促成更多合作機會。這次訪問行程也應葉偉傑代表邀請，向新加坡分享新竹市地方治理成果及產業發展現況，促進雙邊經驗交流，共同開創未來合作契機。

▲新竹代理市長邱臣遠率團訪問新加坡，聚焦青年交流、數位治理、城市發展。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

「新竹市要成為更宜居、更具競爭力的科技城市，學習與交流是不可或缺的一環。」邱臣遠強調，他會透過與新加坡相關單位的深入交流，借鏡其成功經驗，進一步落實於竹市的城市建設與治理，持續朝「安居科技城」的願景邁進，期待此次考察能帶回具體可行的城市發展策略，進一步提升市政效能與市民生活品質。

新竹市政府也表示，市府近年來積極推動城市外交，透過國際交流與合作，提升城市競爭力。此次考察除了學習新加坡的成功模式，也希望讓新竹市的產業優勢與治理成果能夠獲得國際關注，促進雙城在經濟、文化及科技領域的深度合作。竹市府期盼，未來能持續拓展台星合作契機，透過雙邊互動，共同打造更加智慧、永續的城市發展藍圖。

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