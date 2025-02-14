今情人節短暫回溫！　下週冷氣團來襲「追雪」有望

▲今天是西洋情人節。（圖／達志／示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

今天2／14西洋情人節，大陸冷氣團減弱，但清晨仍偏冷，白天回溫。週日（16日）大陸冷氣團南下，下週一、二有機會追雪。

根據中央氣象署資料顯示，今天（14日）大陸冷氣團減弱，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北雲多有零星短暫雨，桃竹苗及中部地區清晨仍有局部短暫雨的機率，但白天降雨機率會下降轉為多雲的天氣為主，而南部地區的局部短暫雨，預計在下半天後才逐漸轉多雲。

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氣溫方面，清晨仍偏涼冷，各地低溫約13-16度，白天氣溫較今天回升，各地高溫約20-23度；澎湖14-17度、金門10-18度、馬祖9-13度。

2/15(週六)各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼，環境轉乾，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，晚間鋒面通過，北部轉為有局部短暫陣雨。

氣溫：北部及東北部15-23度，中部16-23度，南部17-25度，花東18-24度；澎湖15-18度，金門13-19度，馬祖11-15度。

2/16(週日)大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，環境持續轉乾，僅迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-20度，中部16-24度，南部15-24度，花東17-23度；澎湖16-19度，金門13-19度，馬祖12-15度。

▲16日冷氣團南下。（圖／中央氣象署）

2/17(週一)、2/18(週二)大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部12-19度，中部14-22度，南部15-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門11-18度，馬祖9-14度。

2/19(週三)、2/20(週四)大陸冷氣團減弱，早晚天氣仍涼；東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部12-19度，中部14-21度，南部16-23度，花東15-21度；澎湖15-17度，金門11-18度，馬祖10-13度。

2/21-2/23冷空氣再南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。