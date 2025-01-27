「台灣有事」恐重創日本！中國海警船騷擾釣魚台　油電航路遭阻斷

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國近年來積極且頻繁擴張軍事活動，試圖突破美國在第一島鏈對中國的封鎖，對周邊地區造成威脅。今年，日本迎來戰後80年，數十年來反省在二戰所得到的教訓。不過，中國對於台灣的武統威脅日益增強，促使日本不得不思考「台灣有事」的應對方案，以及該如何應對中國海警船在釣魚台的挑釁。

根據日媒《日本新聞網》（NNN），該電視台解說委員小野高弘在節目上解釋，如今在戰後80年日本在周邊地區所面臨的國際情勢與現實，包括中共解放軍的頻繁活動與積極擴張，試圖單方面透過武力改變現狀，在距離沖繩縣石垣島以北約170公里，就能不時觀測到頻繁挑釁的中國海警船。

尖閣群島釣魚台（日稱魚釣島）位於石垣島以北170公里，該市市議員仲間均提供的影像可以看到，中國海警局的巡邏船隻進入日方所聲稱的領海，而日本海上保安廳則是派出2艘巡視船警戒。

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

報導指出，中國聲稱釣魚台群島（尖閣群島）為其領土，因此從2008年以後便開始頻繁進入該片海域，近年來更是在進入海域時追逐日本的漁船。日本發現，原本只有部分中國海警船才會備有大型船隻，但是從去年6月以後，所有出現在釣魚台海域的中國海警船，皆配備大型武器。

小野高弘表示，如今最讓日本感到擔憂的議題是「台灣有事」。因為美軍司令官曾於去年3月20日在眾議院軍事委員會指出，中國軍隊目前正在積極整備，計畫在2027年以前攻打台灣。

據悉，自從賴清德去年5月就任中華民國總統後，中國便於5月、10月在台灣周遭海域實施大型軍演。為此，日本政府必須針對「台灣有事」研擬方案，討論如何將沖繩縣當地12萬名島民疏散至九州，且部分居民甚至不願意離開出生成長的家鄉。

另外，小野高弘也指出，一旦中國軍隊封鎖台灣海峽與周遭海域，恐怕將危及日本運輸生活物資的「生命線」，因為高達95%的原油與物資在運往日本時以靠台灣海峽，若中國封鎖台灣海峽，勢必會導致原油等物資貨運船隻繞道，造成油價上漲。