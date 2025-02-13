桃機三航廈北登機廊廳今年啟用　旅客要先到二航廈報到通關

▲交通部長陳世凱視察桃機第三航廈相關工程。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場第三航廈預計2027年完工，其中北登機廊廳力拼今年正式啟用，屆時出境旅客要先在第二航廈報到和通關，再至三航廈北登機廊廳登機，最多僅需15分鐘。交通部長陳世凱前往施工現場視察，並要求機場公司研議多元配套措施。

疫後國際旅遊起飛，旅客人潮持續增長，交通部長陳世凱表示，備受矚目的桃園機場第三航廈預計2027年就能試營運，其中北邊登機廊廳將於今年啟用，感謝第三航廈施工團隊在寒冬之中趕工，特別要求注意施工安全。

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桃園機場公司說明，第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳為首批啟用區域。屆時使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

由於在桃機第三航廈主體完工前，使用北登機廊廳的旅客將經由第二航廈通關，步行距離相對未來從第三航廈出發略長。針對此情況，機場公司表示，北登機廊廳的出發層(3樓)與抵達層(4樓)均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，亦備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，確保所有旅客都能順利且輕鬆地完成旅程。

▲桃園機場第三航廈2027年完工。（圖／桃機公司提供）

陳世凱則要求機場公司進一步妥為研議多元配套措施，提供旅客便捷、貼心的服務。未來，隨著整體航廈的陸續完工與投入運營，桃園機場將以更先進的設施和貼心的服務，為旅客提供更加便利與舒適的旅行體驗。

第三航廈北登機廊廳的設計特色，包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，增添視覺體驗。廊廳也配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。