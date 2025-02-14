百度突宣布文心大模型「開源」　創辦人曾說：「閉源」最能打

▲百度「文心一言」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

先前一直堅持「閉源」的百度14日突然宣布，將在未來幾個月中陸續推出文心大模型4.5系列，並於6月30日起正式「開源」。

百度前一天才宣布，文心一言將於4月1日0時起全面免費，所有PC端、APP端用戶均可體驗文心系列最新模型，以及超長文檔處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能

值得注意的是，百度創辦人、執行長李彥宏過去一直堅持閉源的方向，並曾表示，閉源才有真正的商業模式，才能聚集人才和算力，是「最能打的」。

李彥宏還說過，同樣參數規模之下，閉源模型的能力比開源模型要更好，而如果開源想要能力追平閉源，那麼它就需要有更大的參數，這就意味著推理成本會更高，反應速度會更慢。

▼百度執行長李彥宏 。（圖／CFP）



根據《澎湃新聞》報導，隨著文心大模型的換代升級，其訓練和推理成本正在迅速下降，百度創辦人李彥宏在杜拜的AI峰會上表示，現在的創新速度比以往快得多，大模型的推理成本每年能降低90%以上，他們將持續投入AI基礎設施，以打造下一代大模型。

消息也指出，百度計劃在今年發表多款模型，並於今年下半年推出文心大模型5.0，將在模型多模態能力方面有顯著增強。

對於近期在全球爆紅，且是「開源」的DeepSeek，李彥宏在杜拜AI峰會上說，回顧過去幾百年的歷史，創新的本質是成本下降與生產力提升。不只在AI領域或IT行業，大多數創新都與降低成本有關，「成本降低一定比例，生產力也隨之提高同樣比例。」