總預算案三讀後協商？　黃國昌困惑：無相關程序規定、也無前例

▲立院民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜13日中午會面，有共識會召開朝野協商尋求解方。對此，民眾黨團總召黃國昌今（14日）直言，黨團相當驚訝，依現行規定，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關程序規定，更沒有這樣的前例」，民眾黨團將發函院方釋疑，說明要如何協商。

黃國昌說，關於立法院昨天晚上突然發出新聞稿，針對114年度中央政府總預算要再召開協商，「老實說，在看到新聞稿以前我們毫無所悉，而且非常驚訝」。

黃國昌指出，依照立法院職權行使法相關規定，目前114年度中央政府總預算已經審查完竣、三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關程序規定，更沒有這樣的前例」。

「在我國目前憲政民主的運作下，一個已經經過三讀通過的總預算，到底要怎麼協商？要協商什麼？我們非常的困惑，無法理解。」黃國昌表示，民眾黨團今天會正式發函給院方，請求院方釋疑，到底是要依立法院職權行使法什麼規定，透過什麼程序去啟動總預算的協商？一個三讀通過、審竣完畢的總預算案，到底怎麼協商？這些問題老實說我們百思不得其解。

▼韓國瑜指將召開朝野協商已三讀的總預算案，民眾黨團發函要立法院釋疑。（圖／民眾黨提供，點圖放大）

另外，針對行政院長卓榮泰提到，若行政、立法兩院無法事先達成共識，日後即便提出追加預算案也無助改變窒礙難行的現狀，黃國昌說，卓榮泰說對一件事，提出追加預算是行政院的權利，立法院本來就要依法審議，但問題是審議會不會通過，要看追加預算提出的內容、用途、目的。

黃國昌直言，卓榮泰對於韓國瑜院長的善意好像也沒有要領情，那是卓榮泰自己的選擇，他沒有其他的評論，但是仍要提醒，114年中央政府總預算通過的預算超過2兆9千億，史上最高，「手上有2兆9千億還不知道怎麼施政、還在哭天搶地，一天到晚用「中央廚房」散播假訊息抹黑在野黨，這樣的行政院長無能至極，卓榮泰應該知所進退」。